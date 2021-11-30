Mazepin: "Bu yıl asla pes etmemeyi öğrendim"

Bu yıl Formula 1'e katılan Nikita Mazepin, son yıllarda spora gelen isimler arasında en çok zorlanan isim oldu.

Rus pilot, oldukça zorlu bir yılı geride bıraktı ve yıl boyunca gridin en yavaş ismiydi.

Yılın bitimine iki yarış kala konuşan Mazepin, şöyle dedi: "Bu sezon gerçekten çok şey öğrendim. Bu yılın hayatımdaki diğer yıllardan farklı olduğunu hissettim. Bir yarış olarak kesinlikle her anlamda daha iyi hale geldim ve yarış pistinin dışında da dersler çıkardım."

"Bahreyn'de piste çıktığım zaman, her anlamda gelişmem gerektiğini fark etmiştim. Bence bu, daha iyi olması gereken bir genç için tamamen normal ve sağlıklı bir histi. Takıma alışmam, büyük bir takımın nasıl çalıştığını anlamam ve yarış hafta sonunda benimle çalışan insanlarla nasıl mümkün olduğunca verimli bir etkileşim kuracağımı anlamam gerekiyordu. Bunlar da uzun vakit aldı."

"Beni en çok şaşırtan şey, bir aracın hissinin, rüzgarın yönüne ve pisin sıcaklığına bağlı olarak nasıl bu kadar değiştiği oldu. Bu parametrelerin değişimine bağı olarak aracın davranışı da önemli ölçüde değişiyor."

"Takımım bu yılki gelişimimde büyük bir rol oynadı. Sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de herhangi bir genç gibi desteğe ihtiyaç duydum ve onlar bunu sağladılar. Büyük adımlar atmadık, adım adım ilerledik. Bu adımların her birinin temelinde ne olduğunu ve bu adımı tekrarlamamak için ne yapılması gerektiğini anladım. Böylece yavaş yavaş bulmacanın tüm parçaları bir araya geldi."

"Formula 1'de yarışırken asla pes etmemeyi öğrendim."

Gelecek yıl hakkında ise Mazepin, "Kış testlerinde yeni aracı denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bundan da öte, sürekli ilerlemek ve gridin ortasındaki mücadeleye dahil olmak için, sezon boyunca aracın gelişimine dahil olmak istiyorum. Diğer serilerde bu fırsata sahip değildim ama şimdi böyle bir fırsata sahip olmaktan memnunum." dedi.

Mick Schumacher de ilk yılında çok şey öğrendiğini ve gelecek yıl daha da büyük bir adım atmayı umduğunu söyledi.

"Genel alarak ilk yılımda her şey, hayal ettiğimden çok daha iyi gitti. Her şeyi çok sevdim. Gazetecilerle iletişim kurmak, çeşitli etkinliklere katılmak vb. şeyler zordu ama beklediğim kadar yorucu değildi."

"Bu da beni mutlu etti. Yarış açısından ise bu yılın zor olacağını biliyorduk fakat bence takım oldukça iyi bir iş çıkardı. Birkaç başarılı anımız vardı. Mesela, Pul Ricard, Budapeşte ve İstanbul öyleydi. Böyle anlar vardı, bu yüzden ilk sezonumdan memnun olabilirim."

"Sezon başında aracı geliştirmeyeceğimizi, ilerleme kaydetmeyeceğimizi ve elimizdekilerle çalışmamız gerektiğini anlamak benim için kolay olmadı. Bunu F2'den biliyordum ama F1'de beni neyin beklediğini bilmiyorum. Bu yüzden benim için zordu."

"En çok Macaristan GP'yi sevdim çünkü orada Max ve Lewis'le savaşma fırsatım oldu. Ayrıca uzun süre ilk onda gittim. Türkiye'deki sıralama turları da hâlâ aklımda. Bu iki yarışı pozitif şekilde hatırlayacağım."

"Takım olmasaydı, bu yıl başardıklarımı elde edemezdim. Takımdan öğrendiğim her şey profesyonel olarak daha iyi olmama yardımcı oldu."

"Gelecek yıl bir sonraki adımı atmayı umuyorum. Takımla çalışmaya devam etmek ve doğru yönde ilerlediğimizi görmek istiyorum. Bütün bunlar olursa, mutlu olacağım."

Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images