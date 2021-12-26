Mazepin: "Bilerek 'kötü çocuk gibi' görünmeye çalışmıyorum"

Nikita Mazepin, alt kategorilerdeki "agresif sürüşü" ve sezon öncesindeki video skandalı nedeniyle Formula 1'e tartışmalı şekilde girdi. Babasının finansal desteği de Niktita'nın imajına yardımcı olmuyor.

Tüm bunlara ek olarak bu yıl pist üstünde zaman zaman yaptığı hareketlerle pilotun da tepkisini çeken Mazepin, şöyle konuştu: "Kesinlikle kötü çocuk imajı vermeye çalışmıyorum. Bazen pistte çok daha hızlı araçlara karşı savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir şekilde takıma puan getirmek için her şeyi deniyorsunuz."

"Bazen hatalar yapıyorum. Bunları analiz ediyorum ve her seferinde daha iyi olmaya çalışıyorum. Fakat kesinlikle bilerek kötü çocuk olmaya çalışmıyorum."

Mazepin, mevcut aracın kariyeri boyunca kullandığı en zor araç olduğunu söyledi.

"Bir yarış aracında rahat hissetmem gerekiyor. Eğer buna sahipsem, o zaman diğerlerinden daha iyi olabilirim. Maalesef bu süreç her zaman vakit alıyor."

"Her şeyde çabucak hızlı olabilecek pek çok doğal yetenek var. Ben onlardan biri değilim. Sadece sıkı çalışma ve hırsım sayesinde bu sürücüleri bir noktada geçebilirim."

"Şu anda sürdüğüm araç, şu ana kadar yarış kariyerim boyunca kullandığım en zor araç."

Mazepin, Schumacher'le ilişkisi hakkında da konuştu.

"Biraz aile gibi. Bazen işler daha iyi, bazense daha kötü. Kartingde beraber yarışırken hiç bu kadar çok sorun yaşamamıştık. O zamanlar da birkaç temas vardı ama büyük şeyler yoktu. ne yazık ki şu anda 19. ve 20. sıralar için savaşıyoruz. Bu nedenle kendinizi motive etmek için doğrudan savaşlarla veya küçük zaferlerle kutlama yapmaya çalışıyorsunuz."

"Başkalarıyla savaşabilsek daha kolay olurdu. O zaman birlik olup, rakiplerimizi zorlayabilirdik. Yine de motivasyonumuzu kaybetmemeli ve hemen pes etmemeliyiz. Takımın pozisyondan bağımsız şekilde, sürekli olarak elinden geleni yapan iki sürücüye ihtiyacı var."