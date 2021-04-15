Mazepin, Bahreyn'deki kazayı geçmişte bırakmış

Haas takımının çaylak pilotu Nikita Mazepin, geçtiğimiz yarış hafta sonu kariyerinin ilk F1 yarışı olan Bahreyn GP’de ilk turunu bitiremeden yarış dışı kalmıştı.

Mazepin, 3. virajda aracın kontrolünü kaybederek spin attı ve ardınan bariyerlere çarparak yarışını sonlandırdı.

Bunun ardından ise birçok kişi tarafından ağır eleştiriye maruz kalan Mazepin’in, F1’de yer almayı hak edip etmediği büyük bir tartışma konusu oldu.

Bugün ise Mazepin, basın toplantısında bu konu hakkında soru yağmuruna tutuldu.

Rus pilota bu olayı nasıl atlatmayı başardığı sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Aslında bunu atlatmak çok kolaydı.”

“Bir yarış pilotu olarak zor günler geçirebilirsiniz, bunu geride bırakmak iyi bir şey çünkü normalde bence kötü bir deneyimden çok fazla bilgi edinebilir ve çok şey öğrenebilirsiniz. Ancak, geçmişe takılı kalmak, kendi gelişiminiz için iyi değildir.''

''Yani, öğrenmek ve analiz etmek önemliydi ama ben bunu bir hafta önce yaptım. Şimdi, önemli olan ilk yarışımda öğrendiklerimi bu yarış hafta sonunda kullanmak olacak."

Ayrıca Mazepin, aracı hakkında da yorumlar da bulundu. Aracı sürmenin genel anlamda iyi hissettirdiğini belirten genç pilot zorlanmasına asıl sebep olan faktörün rüzgar olduğunu söyledi.

“Kullanılması zor olan bir araç olduğunu söyleyemem. Hatta genelde testlerde aracı kullanırken gayet keyifli bir vakit geçirmiştim ancak rüzgar çok şiddetliyken ve sürekli yön değiştirirken çok hızlı sürmeye çalışmanın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim.”

“Bu yüzden bunu beklemiyordum ve böyle bir duruma karşı hazırlıklı değildim ama sonuçta zor yoldan da olsa bunu öğrendim ve bir daha aynısı yaşanmayacak.”

Fakat Mazepin bunu tamamen geçmişte bıraktığının altını çizdi ve bu olaydan sonra aklından geçenleri şöyle anlattı: “Şu an bunu tamamen atlattım. Çok üzüldüğüm ortadaydı. Olaylar çok hızlı bir şekilde yaşandı, bir anda kendimi duvarda buldum ama Formula 1’de 23 yarış var.”

“Geçmişteki deneyimlerimden de öğrendiğim gibi tabii ki inişler ve çıkışlar olacak bu yüzden bu kötü olaylardan olabildiğince ders çıkarmak önemli. Sonrasında ise bunu olumsuz durumu geçmişte bırakıp yoluna devam etmeniz gerekli.”