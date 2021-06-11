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Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

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Haas Formula 1 pilotu Nikita Mazepin, Rusya’da askerlik hizmetine çağrılması hakkındaki söylentilere açıklık getirdi ve bu gereksinimleri yerine getirmek için üniversite eğitiminin yanı sıra bazı farklı dersleri aldığını söyledi.

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

Mazepin, F2’de iki sezonun ardından bu sene Haas takımı ile Formula 1 kariyerine başlangıç yaptı. Rus pilot, geçtiğimiz Azerbaycan Grand Prix’sinde 14. sırada finiş görerek seride şu ana kadarki en iyi sonucunu elde etti.

Fakat geçtiğimiz hafta, babası Dmitry Mazepin’in verdiği demecin ardından genç pilotun, zorunlu askerlik hizmetini tamamlaması için Rus ordusuna çağrıldığına dair haberler çıktı.

Rusya'daki askerlik hizmeti, bazı istisnalar bulunsa da 18 ila 27 yaş arasındaki erkek vatandaşlar için genellikle bir yıllık bir süreyi kapsıyor.

Mazepin, bu söylentilere yanıt olarak bu konuda “bazı tartışma olduğunun farkında olduğunu” söyledi ancak Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin yanı sıra gereksinimlerini yerine getirmek için gerekli dersleri aldığını açıkladı.

Mazepin, “Bana göre durum oldukça açık ve net.”

“Ben üniversitede okuyorum ve Rusya’da askerlik hizmetini yerine getirmek için iki farklı yol var.”

“İlk seçenek üniversiteyi bitirip ardından bir sene askere gitmek. Diğer seçenek ise ordu için yeterli forma sahipseniz ve dersleriniz de iyiyse, elitler ordusuna katılmak ki bu tamamen farklı bir sistemle işliyor.”

“Sadece haftada bir gününüzü alıyor ve burada yedek subay olmayı öğreniyorsun. Bu, üç yıl sürüyor ama haftada sadece bir gün ve aslında sınıfta ders görmek gibi oluyor."

“Zaten iki yıldır yaptığım şey de bu. Elbette, bir yedek subay olarak mezun olabilmek için bir yıl daha buna devam edeceğim."

“Beş gün önce, son final sınavıma girdim ve üniversitedeki dördüncü yılımı tamamladım. Önümüzdeki iki yılda ise yüksek lisans yapacağım." dedi.

Mazepin, geçmişte GP3 ve Formula 2’de yarışırken ekonomi ve dil bilimi üzerine lisans eğitimini tamamlamıştı.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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