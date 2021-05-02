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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya yakındım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Nikita Mazepin, aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmaya yaklaştığını ve bundna ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya yakındım"

Haas pilotu Nikita Mazepin, arka arkaya üçüncü kez gridin en yavaş pilotuydu ancak, ilk iki sıralama turlarına kıyasla Mick Schumacher'le arayı biraz da olsa kapatmayı başardı.

İlk sıralama turlarında ikili arasında 0.8 saniye vardı, Emilia Romagna'da bu fark 0.518 saniye düştü ve Portekiz'de 0.460 saniyeydi.

Seansın ardından konuşan Mazepin, "Asfalt yüzeyinin oldukça yeni olması nedeniyle pistte iyi bir yol tutuş yakalamak çok zor. Ayrıca bugün durumu daha karmaşık ve öngörülemez hale getiren kuvvetli rüzgarlar da var. Bu biraz üzüntü verici, çünkü pist sahip olduğu düzen ve iniş-çıkışlarıyla kesinlikle harika. Yol tutuş seviyesi daha yüksek olsaydı, bu kadar hızlı araçları sürmek harika olurdu. Yine de elimizdeki bu."

"Bugünkü şartlar cuma gününe kadar daha zor olsa da, bugün aracın sahip olduğu şeylerden tam olarak faydalanmaya da yakındık ve bundan memnunuz." dedi.

Nicholas Latifi, sıralama turlarında Mazepin'in kendisini engellediğini söylemişti.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Mazepin, "Herkesin her şeyden mutlu olacağı bir dünyada yaşamak isterdim. Fakat podyuma sadece üç kişi çıkabiliyor ve bir kişi kazanıyor. Haliyle 20 sürücünün tamamı mutlu olmayacak."

 

"Şahsen birinin turunu mahvetmeye çalışmıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse neler olduğunu görmek için araç üstü görüntülere bakmam lazım. Her şeyi analiz edeceğim ve bunun bir daha olmamasını sağlayacağım. Buna üzüldüğü için üzgünüm."

"Fakat bu pistte sadece 20 araç olmasına ve tur uzunluğu 4,7 km olmasına rağmen trafikle ilgili durum zor. Araçların aerodinamisinin en iyi şekilde çalışması için önünüzdeki araçla beş veya daha fazla saniye olmalı. Fakat bazen işler plana göre gitmiyor."

"Turumun üçünde de trafik sorunu yasmadığım için şanslıydım. Elbette son bölüme kaldığınızda trafiğin durumu daha iyi olur. Fakat bunu başarmaktan çok uzağız." cevabını verdi.

Mazepin, araca giderek daha fazla alıştığını da ekliyor.

"Antrenmanda attığınız turlara bakarak, direksiyonda giderek daha rahat hale gelmeye başlıyorsunuz, tur attıkça aracı ve limitlerini daha iyi hissetmeye başlıyoruz. En hızlı aracı kullanmadığım için sürüş tarzımı buna adapte etmem gerekiyor. Yine de çok şey öğreniyorum."

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Uralkali

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Uralkali

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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