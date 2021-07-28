Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"

Haas bu yıl, şimdiye kadar Williams'la beraber puan almayı başaramayan iki takımdan biri konumunda yer alıyor.

Nikita Mazepin, Silverstone'daki yarışta Mick Schumacher'i bu yıl ikinci kez geçmeyi başarmıştı ve olumlu bir ivme yakalamışa benziyor.

Yaz arasından önceki son yarış hakkında açıklamalarda bulunan Mazepin, hafta sonundan en iyi şekilde ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Genç pilot, şöyle konuştu: "Hungaroring harika bir pist. Burada hava genellikle çok sıcak olur ve bu nedenle hafta sonu, fiziksel açıdan oldukça zor geçer. Birkaç yıl önce pistin asfaltı yenilendi ve yenisi daha yüksek bir yol tutuşu sağlıyor, bu yüzden bazen zor olsa da bu pistte yarışmayı her zaman çok sevdim."

"Bizim için en gerçekçi hedef, Macaristan'dan mümkün olan en yüksek sonuçları almak olacak. Bu pist, hızlı virajları en iyi şekilde dönmek adına yüksek yere basma gücü ve iyi bir yol tutuş gerektiriyor. Virajlarda zaman kaybetmemek çok önemli ve elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Schumacher ise Silverstone'da lastik yönetimi anlamında zorlanmıştı ve Hungaroring'de daha iyi bir yarış çıkarabilmelerini ümit ediyor.

Alman pilot, şu yorumlarda bulundu: "Bu pisti seviyorum çünkü onunla güzel anılarım var. Tribünler harika taraftarlardan oluşuyor ve orada genelde iyi sonuçlar aldım. Bu pistte yarışmak için her zaman sabırsızlanıyorum. Genellikle, Hungaroring sezonun bir bölümünün bitişi anlamına geliyor çünkü bu yarıştan sonra herkes yaz tatiline giriyor."

"Macaristan'da kilit nokta sıralama turlarıdır çünkü bu pistte genellikle başlangıç ve bitiş pozisyonları aynı olur. Bunun başlıca sebebi, çok sayıda düzlük olmaması ve DRS'nin çok verimli çalışmaması olarak açıklanabilir. Fakat Macaristan'da sürüş yapmak çok ilginç. Pist çok düzgün ve yarış hafta sonu boyunca genellikle sıcak olur ki bu harika bir şey."

"Hedef her zaman olduğu gibi hedefim, mümkün olan en iyi işi yapmak ve iyi bir sıralama turları geçirmek. İkinci bölüme geçmek harika olurdu, bu yüzden hedefimiz bu olacak."

"Öte yandan bu, çok teknik ve zor bir pist. Ancak iyimser kalmamız ve elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum."

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images