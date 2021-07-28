Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP'den iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"

Haas bu yıl, şimdiye kadar Williams'la beraber puan almayı başaramayan iki takımdan biri konumunda yer alıyor.

Nikita Mazepin, Silverstone'daki yarışta Mick Schumacher'i bu yıl ikinci kez geçmeyi başarmıştı ve olumlu bir ivme yakalamışa benziyor.

Yaz arasından önceki son yarış hakkında açıklamalarda bulunan Mazepin, hafta sonundan en iyi şekilde ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Genç pilot, şöyle konuştu: "Hungaroring harika bir pist. Burada hava genellikle çok sıcak olur ve bu nedenle hafta sonu, fiziksel açıdan oldukça zor geçer. Birkaç yıl önce pistin asfaltı yenilendi ve yenisi daha yüksek bir yol tutuşu sağlıyor, bu yüzden bazen zor olsa da bu pistte yarışmayı her zaman çok sevdim."

"Bizim için en gerçekçi hedef, Macaristan'dan mümkün olan en yüksek sonuçları almak olacak. Bu pist, hızlı virajları en iyi şekilde dönmek adına yüksek yere basma gücü ve iyi bir yol tutuş gerektiriyor. Virajlarda zaman kaybetmemek çok önemli ve elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Schumacher ise Silverstone'da lastik yönetimi anlamında zorlanmıştı ve Hungaroring'de daha iyi bir yarış çıkarabilmelerini ümit ediyor.

Alman pilot, şu yorumlarda bulundu: "Bu pisti seviyorum çünkü onunla güzel anılarım var. Tribünler harika taraftarlardan oluşuyor ve orada genelde iyi sonuçlar aldım. Bu pistte yarışmak için her zaman sabırsızlanıyorum. Genellikle, Hungaroring sezonun bir bölümünün bitişi anlamına geliyor çünkü bu yarıştan sonra herkes yaz tatiline giriyor."

"Macaristan'da kilit nokta sıralama turlarıdır çünkü bu pistte genellikle başlangıç ve bitiş pozisyonları aynı olur. Bunun başlıca sebebi, çok sayıda düzlük olmaması ve DRS'nin çok verimli çalışmaması olarak açıklanabilir. Fakat Macaristan'da sürüş yapmak çok ilginç. Pist çok düzgün ve yarış hafta sonu boyunca genellikle sıcak olur ki bu harika bir şey."

"Hedef her zaman olduğu gibi hedefim, mümkün olan en iyi işi yapmak ve iyi bir sıralama turları geçirmek. İkinci bölüme geçmek harika olurdu, bu yüzden hedefimiz bu olacak."

"Öte yandan bu, çok teknik ve zor bir pist. Ancak iyimser kalmamız ve elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum."

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Önceki haber

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

12 s
2
Formula 1

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

1 s
3
Formula 1

Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"

13 s
4
Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

18 s
5
Formula 1

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

19 s
Son Haberler
Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"
F1

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"

0dk
Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"
F1

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

1 s
Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”
F1

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

2 s
Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”
F1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

12 s
Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”
F1

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

13 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi" Britanya GP
Formula 1

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Verstappen: "Pist üstünde elimden geleni yapacağım"
Formula 1

Verstappen: "Pist üstünde elimden geleni yapacağım"

Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"
Formula 1

Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
Formula 1 Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Son Haberler

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Araçtan en iyisini çıkarmaya çalışacağız"

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Lastik testi Haas için önemliydi"

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.