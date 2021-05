Mazepin: "Aracı sürerken büyük keyif aldım"

Nikita Mazepin, beklentilerin aksine Monako'da oldukça temiz bir perşembe günü geçirdi ve birinci hem de ikinci antrenman seansını takım arkadaşı Mick Schumacher'in önünde tamamladı.

Bu yıl ilk kez bu başarıyı yakalayan ve hiçbir olaya karışmayan Mazepin, aracı Monako caddelerinde sürmekten büyük keyif aldığını söylüyor.

Rus pilot, "Monako'da olmak inanılmaz, aracı sürseniz de sürmeseniz de burası apayrı bir yer. Bugün bizim için çok güzel bir gün oldu. Takım, Barselona'daki zor hafta sonunun ardından harika bir iş çıkardı."

"Burada, bugün araca hissettiğim güvene ihtiyacım vardı ve sezonun şimdiye kadarki kısmı göz önüne alındığında şaşırtıcı olsa da araçta çok keyif aldım. Sürüş yapmak gerçekten çok keyifliydi. Mevcut tempomuzla tur yiyeceğimizi biliyoruz, fakat bugün her şey yolunda gitti." dedi.

Mick Schumacher ise diğer hafta sonlarının aksine zorlandı ve ikinci seansı kazayla noktaladı.

Schumacher, "Genel anlamda günün çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Araç içerisinde rahat hissettim. Elbette gelişmemiz gerekiyor. Zaman kaybettiğimiz alanları biliyoruz."

"Monako'da en önemli şeylerden biri tek turda ne kadar trafikle karşılaşacağınızdır. Ne yazık ki bugün bazı turlarımızda vardı ama genel anlamda herkes için durum aynıydı."

"İkinci seanstaki son turumda da küçük bir olay yaşadık ancak bence bu, Monako'yu anlama sürecinin sadece bir parçası. Burada hataya yer yok ve küçük bir hata yaptım. Olan şey bu. Şimdi sınırları ve ne kadar ileri gidebileceğimi biliyorum."

"Takım olarak geliştiğimizi hissediyorum. Burada işlerimizi yapmaya devam edeceğiz, neler yapabileceğimize bakacağız ve sıralama turları için olabildiğince hazırlanmak adına çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1, talks to a marshal after crashing out in FP2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images