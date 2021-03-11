Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

Geçtiğimiz senenin F2 şampiyonasını 5. sırada tamamlayan Mazepin, bu sene Haas takımıyla F1’e geçiş yapacak.

Rus pilot geçtiğimiz sezon, karıştığı bir dizi olaydan sonra 11 ceza puanı topladı ve eğer 1 puan daha alsaydı 1 yarışa çıkmama cezasıyla karşılaşacaktı.

F1’e yükseldikten sonra Mazepin’in topladığı puanlar silindi, fakat aynı 12 puan kuralı F1’de de geçerli.

Buna rağmen Mazepin, F1’deki ceza sistemiyle sorun yaşamayacağını düşünüyor. Genç pilot, artık şampiyonluk için savaşmadığından, Haas’ta çok daha farklı bir sürüş stili benimseyeceğini söyledi.

Yarış cezası alma konusunda Mazepin, “Bu korktuğum bir şey değil, çünkü olmayacağından eminim.”

“Kuralları gözden geçiriyorum, inceliyorum, anlıyorum ve ince çizginin neresi olduğunu fark etmek için çok fazla zaman harcıyorum.”

"Büyük pilotlardan birinin de dediği gibi: Eğer bir boşluk gördüyseniz ve oraya girmeye çalışmıyorsanız, o zaman artık bir yarışçı değilsiniz. Bence bu, herkes için geçerli bir şey.”

“Karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeye istekli olmalısınız ve eğer bunu siz yapmayacaksanız, bir başkası yapar."

"Bazen bu çizgiyi aşıyorsunuz ve bununla ilgili karar benim elimde değil. Bu, hakemlerin kararı. Dediğim gibi, herkesin F1'de bir işi var ve ben bir hakem değilim. Bu yüzden bu hamlelerin bazılarıyla ilgili verdikleri kararlara saygı duyuyorum."

"Ancak, önümüzdeki yıllarda F1'de bunu görmeyeceğinize eminim, çünkü bir şampiyonluk için savaşırken ve potansiyel olarak gridin gerisinde mücadele ediyorken çok farklı bir sürüş tarzınız var." dedi.

Mazepin, Haas’ın 2021’de tamamen yenilenen sürücü diziliminin bir parçası, takım arkadaşı ise geçtiğimiz senenin F2 şampiyonu Mick Schumacher olacak.

Haas halihazırda tüm kaynaklarını, 2022’de regülasyonlar değiştiğinde hazırlayacağı araca aktarabilmek için 2021 aracını geliştirmeyeceğini duyurdu ve böylelikle takımın gridin gerilerinde kalacağını da neredeyse kesinleştirmiş oldu.

Fakat Mazepin, geliştirme planı konusunda herhangi bir endişesi olmadığını ve takıma güvendiğini belirtti.

Mazepin, “Kesinlikle endişeli değilim çünkü Ferrari ve Haas’ın hem motor hem de araç için gösterdikleri inanılmaz çabaya inancım ve güvenim çok yüksek.”

“Yakın zamanda oradaki kişilerle tanışma fırsatını yakaladım ve Haas’ın çalışma etiği ve bu iş için harcadığı zamanla, geçmişte aldığından daha yüksek sonuçlar hak ettiğini söyleyebilirim.”

“Gelecek yıllarda gösterilecek çabalarla bu sonuçların elde edilebileceğine eminim.” diyerek sözlerini tamamladı.