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Mazepin, 2022'de orta sıralarda mücadele etmeye hazır 

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Nikita Mazepin, Haas'ın 2022 aracıyla beraber ileri doğru bir adım atması durumunda orta sıralarda mücadeleye etmeye hazır olduğunu söyledi.

Mazepin, 2022'de orta sıralarda mücadele etmeye hazır 

Rus pilot, 2021'deki çaylak sezonunda F1'e alışma sürecinden geçmişti. Hem Mazepin hem de takım arkadaşı Mick Schumacher, 2020 sezonunun ardından güncelleme getirilmeyen bir paketle sezon boyunca mücadele etmek zorunda kaldılar. 

Mazepin, sezon içinde bazı hatalar yapsa da 2021 sezonundan çok şey öğrendiğini düşünüyor. Rus pilot, Haas'ın 2022 aracının bekleneni vermesi durumunda öğrendiği bilgileri kullanabileceği görüşünde. 

2022'de Haas'ın orta sıralarda mücadele edebilecek bir araç vermesi durumunda, bu mücadeleye hazır olup olmadığı sorulan Mazepin, "Elbette orta sıra mücadelesine hazırım. %100 hazır hissediyorum." dedi. 

Mazepin'in 2022 sezonunda neler yapacağı büyük ölçüde Haas'ın gelişimine bağlı olsa da Mazepin, 2021'in bazı bölümlerinde bir pilot olarak neler yapabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

"Sene içinde bizden daha hızlı araçlarla mücadele ettiğim yarışlar oldu ve rahat hissettim. Diğer pilotlarla mücadele ederken benim için temel şey şu: Ön kanadımın ve arka kanadımın tam olarak nerede bittiğini bilmem gerek. Böylelikle aracımı nasıl konumlandırmam gerektiğini bilebiliyorum. Artık bu öz güven seviyesine sahip olduğumu düşünüyorum. Bahreyn'deki ilk yarışın çok korkunç olduğunu hatırlıyorum çünkü araçlar çok uzunlardı ve çok genişlerdi."

"Şu an ise iyi hissediyorum. Yani gelecek sezon daha dengeli ve tahmin edilebilir bir araç sürmek işimi kolaylaştıracak ve daha eğlenceli yapacaktır." 

"Benim için önemli olan, bir pilot olarak piste geldiğinde o günkü sonuca etki edebilecekmiş gibi hissetmek. Ancak 2021 sezonunda iyi bir hafta sonu geçirsem ve takım arkadaşımı geçsem bile 19. oluyordum. Bu sonuçla tatmin olmak biraz zor oluyor." 

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin, F1'de, bir anda büyük bir gelişim sağlamak için sihirli bir düğme olmadığını ve sürekli olarak gelişmesi durumunda daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyor. 

Bu sezondan çıkardığı en büyük ders sorulduğunda ise Mazepin şunları söyledi: "Bir fili lokma lokma yemek gerek."

"Bence sezona genel olarak bakacak olursak pozitif bir sezondu. Öz güvenimi büyük oranda geliştirdik. Sezonun ilk döneminde iyi yarışlar geçirdim ve sonrasında kötü yarışlar geçirdim. Sonrasında yine iyi yarışlar ve kötü yarışlar geçirdim."

"Yani, F1'deki hayat kimse için istikrarlı değil. Ancak biz her zaman neyle mücadele ettiğimizi biliyorduk."

"2022 ise her şeyi bir araya getirdiğimiz yıl olacak ve bence ben, bunu yapmak için iyi bir noktadayım."

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