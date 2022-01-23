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Formula 1 Haberler

Mazepin, 2022'de kişisel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Nikita Mazepin, 2022'de ileriye doğru bir adım atmak amacıyla, takımının daha büyük bir kısmıyla olan iletişimini artırması gerektiğini söyledi.

Mazepin, 2022'de kişisel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor

Rus pilot geçtiğimiz yıl, rekabetçi olmayan aracı ve takım arkadaşı Mick Schumacher ile yaşadığı sıkıntılı anlar nedeniyle zorlu bir çaylak sezonu geçirdi.

Mazepin, ikinci sezonunu geliştirmekte kararlı ve daha fazla takım çalışanıyla ilişki kurmaya çalışmanın ona yardımcı olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Mazepin, "Geliştirmem gereken bazı önemli şeyler var. Motivasyon bunlardan biri çünkü biz insanız ve herkes gibi zaman zaman motivasyon eksikliğimiz oluyor. Bazen kötü bir ruh halinde uyanıyoruz ve enerjimiz olmayabiliyor ama yine de çıkıp yarışmamız gerekiyor."

"İkincisi ise takım çalışması ve takımda nasıl düzgün davranılacağını öğrenmek. Bence bu geliştirmem gereken bir şey."

"Üç, dört ya da beş insanla çalışırken rahat hissediyorum ancak yüzlerce kişi olunca, herkese ihtiyaç duydukları ve benim ihtiyacım olan zamanı ayıramıyorum. Bu yapmam gereken bir şey." dedi.

Mazepin, yüzlerce kişinin çalıştığı bir F1 organizasyonunda olmanın, alt kategorilerdeki küçük takımlara kıyasla çok farklı bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

"Takım küçük olunca doğal olarak bir şeyler hakkında konuşabiliyorsun."

"Ancak takım çok büyük olduğunda, farklı kıtalarda olan insanları bir araya getirmek için bir fikir bulman gerekiyor. Takımda 40 kişinin olması farklı bir şey."

Mazepin, motivasyon seviyesini korumak ve takımla doğru şekilde baş etmek arasındaki dengeyi bulmanın önemli olduğunu belirtti.

Mazepin, "Bu, bu iki şeyi bir araya getirmekle alakalı."

"Ayrıca bununla birlikte aracın dengesi de çok iyi olmalı. Araç, sürmesi zor olduğu için çok iyi bir denge, ekstra çalışma gerektiriyor. Bu konuda da gelişmem gerek."

"Meksika'da ve Interlagos'ta iyi olmamın sebebi bunlardı." dedi.

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