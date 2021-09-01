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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in güvenlik aracını kullanan Bernd Maylander, Belçika GP'deki şartların yarışmaya müsait olmadığını dile getirdi.

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

Güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından sona eren ve tekrar başlamayan Belçika Grand Prix'sinin yankıları sürüyor.

Belçika GP gridi, 25 dakikalık gecikmenin ardından formasyon turuyla hareketlendi ancak şartlar o kadar kötüydü ki yarış üç saat askıya alındı.

Bu süreçte F1 ve FIA, sürekli şartları kontrol etti ve yağmurun azalıp azalmadığına baktı. Üç saatlik bekleyişten sonra yarış, güvenlik aracı ardında başladı fakat atılan birkaç turdan sonra şartların sürüş yapmaya elverişsiz olduğu ortaya çıktı.

Böylelikle Belçika Grand Prix'si, kırmızı bayrakla durduruldu ve tekrar başlamadı. Bu da yarışın, tüm zamanların en kısa yarışı olduğu anlamına geliyordu.

Güvenlik aracını kullanan isim olan Bernd Maylander, şartların ne kadar kötü olduğunu anlattı.

Speedweek'e konuşan Maylander, "Bu hafta sonu gerçekten yarışı gerçekleştirmeye çalıştık. Piste çıktık ama sürücülerin yorumlarını da dinledik ve açıkçası onlara katılıyorum. Piste ikinci kez çıktığımızda, gün boyunca olduğundan daha fazla su vardı.

"Tüm kararlar doğru bir şekilde alındı. İkinci kez piste çıktığımız zaman, şartlar gibi görüş de daha kötüydü."

"Ayrıca tüm bunlar, tahminler göre yağmurun azalması gereken bir noktada oldu. Şartlar iyiye gitmedi ve yağmur dinmedi. Kariyerimde ilk defa kendimi böyle bir durumun içerisinde buldum." ifadelerini kullandı.

Maylander, taraftarların kendisinin günün pilotu seçilmesini istemesiyle ilgili de şöyle dedi: "Bunun için onlara teşekkür ederim! İşimi yapıyorum. Bu iyi bir ekip ve iyi bir ekipte çalışmak eğlenceli. Her şey iyi çalışıyor."

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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