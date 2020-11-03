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Formula 1 / Son dakika

Maylander: "Haas, Schumacher için harika bir yer"

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Maylander: "Haas, Schumacher için harika bir yer"
Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in güvenlik aracını süren Bernd Maylander, Haas takımının Mick Schumacher'in F1 kariyerine başlaması adına ideal bir yer olduğunu düşünüyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, şu anda Formula 2'yi ilk sırada götürüyor ve eğer şampiyon olabilirse gelecek yıl F1'e geçebilir.

Başlangıçta bu geçişin Alfa Romeo ile olacağı düşünülüyordu ancak İtalyan ekip mevcut sürücülerini tutmayı seçti.

Şimdi Mick'in F1'e geçişi için sadece Haas seçeneğine sahip olduğu düşünülüyor.

Amerikalı ekip kısa bir süre önce Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le devam etmeyeceğini duyurmuştu.

Uzun süredir F1'de güvenlik aracını kullan Bernd Maylander, Haas'ın Schumacher için iyi bir başlangıç noktası olacağını düşünüyor.

49 yaşındaki Alman pilot Sport1'e şöyle dedi: “Haas onun için iyi bir eğitim yeri olacak."

“Şahsen Alfa Romeo'yu daha çok tercih edebilirdim çünkü Ferrari'ye daha yakınlar. Ama yine de iyi bir başlangıç yeri olacak."

"Gunther Steiner harika bir insan ve birlikte iyi şeyler inşa edebilirler."

Maylander ayrıca Ferrari pilotu Sebastian Vettel hakkında da yorumda bulundu.

"Her sürücünün aracına güvenmesi gerekiyor. Çünkü performans, sahip olduğunuz donanım, takım ve tabii ki sürücünün bir karışımı."

"Ama Imola'daki yarışta işlerin onun için iyi gittiğini düşünüyorum. Bu yarış, geri kalan yarışlar için olumlu bir dönemin başlangıcı olabilir."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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