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Formula 1 Haberler

Maylander: "GT Black Series'in hızı etkileyici"

Formula 1 güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander, yeni güvenlik aracıyla yaptığı ilk sürüşten memnun kaldı.

Maylander: "GT Black Series'in hızı etkileyici"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Mercedes bugün 2022 Formula 1 sezonunda kullanılacak olan yeni güvenlik aracını, yani Mercedes AMG GT Black Series'i tanıttı.

Bu yıl da güvenlik aracının direksiyonunda, uzun süredir bu görevi üstlenen Bernd Maylander olacak.

Mercedes, 2022 yılı boyunca Güvenlik Aracı tedariğini Aston Martin Vantage ile paylaşacak ve her iki aracı da Maylander sürecek.

Sezonun ilk yarışında  güvenlik aracı olarak Mercedes AMG GT Black Series kullanılacak. Mercedes bu kapsamda Maylander'e, 2022 Bahreyn GP öncesinde Güvenlik Aracını test etme şansı verdi.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç

Fotoğraf: Daimler AG

700 beygir güç üreten 4 litrelik çift turbolu Black Series ile yaptığı ilk sürüşün ardından Maylander, araca olan hayranlığını gizlemedi.

Maylander, "2022'de Formula 1 güvenlik aracını kullanacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu sezon özellikle Mercedes AMG GT Black Series'i süreceğim için de mutluyum."

"Bu yeni aracı zaten test etme fırsatım oldu ve pistteki davranışlarına bakarak, gerçek bir yarış aracına bu kadar yakın olmasına çok şaşırdım."

"Zaten çok yüksek bir seviyede olan geçen yılki GT R'dan daha da büyük bir adım diyebilirim." dedi.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı

Fotoğraf: Daimler AG

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