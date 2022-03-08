Maylander: "GT Black Series'in hızı etkileyici"

Maylander, "2022'de Formula 1 güvenlik aracını kullanacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu sezon özellikle Mercedes AMG GT Black Series'i süreceğim için de mutluyum."

"Bu yeni aracı zaten test etme fırsatım oldu ve pistteki davranışlarına bakarak, gerçek bir yarış aracına bu kadar yakın olmasına çok şaşırdım."