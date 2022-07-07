Max'ten Hamilton'a yanıt geldi: "37 yaşında hâlâ apekse vurmayı öğrenebiliyor olmak güzel"

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Britanya GP'nin son turlarında Charles Leclerc ile Copse'da tekerlek tekerleğe mücadele veren yedi kez dünya şampiyonu, geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile olanların aksine herhangi bir temas yaşamamıştı.

Hamilton, Copse'u Leclerc'le yan yana dönebilmesinin ardından Leclerc'i övmüştü ve Monakolu pilotun mantıklı olduğunu söylemişti.

Verstappen, bugün sadece Hollandalı muhabirlerin bulunduğu bir medya seansında Hamilton'ın bu demeçleri hakkında konuştu.

Son şampiyon Verstappen'e "Lewis'in Silverstone'dan sonra dediği gibi, Leclerc'in senden daha mantıklı bir pilot olduğunu düşünüyor musun?" sorusu soruldu.

Verstappen, bu soruyu şöyle yanıtladı: "[Uzun süre güler] 37 yaşında hâlâ apekse nasıl vurulacağını öğrenebiliyor olmak bence oldukça güzel. O öğreniyor, yani bu olumlu bir şey."

"Bu genç sürücüler için de güzel bir şey, 37 yaşına gelindiğinde bile hâlâ bir şeyler öğrenebildiğini görüyorlar."

Bunun üzerine Verstappen'e "Hamilton'ın o yorumlarını duyduğunda ne hissettin?" sorusu yönetildi. Verstappen, şöyle yanıt verdi: "Daha demin söylediklerimi düşündüm. Apeksi bulmuş olması güzel. Görsellere baktığınızda geçen seneye kıyasla nelerin farklı olduğunu görüyorsunuz."

"Bence Charles, benim ona verdiğimden daha az boşluk bırakmış. Yani bu her şeyi açıklıyor. Günün sonunda, geçen yıl ceza alan Lewis'di. Yani bu konu hakkında konuşmak anlamsız."

Son olarak Verstappen'e, "Lewis'in bu yorumları oyunun bir parçası mı?" diye soruldu. Hollandalı pilot, şunları söyledi: "Günün sonunda, onun bu yorumlarının benim performansıma etkisi olmuyor. Sadece burada ne yaptığımıza konsantre oluyorum ve bence biz, bu sene oldukça iyi ilerliyoruz. Ben de bununla ilgileniyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images