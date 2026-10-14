GT
Verstappen’in katılacağı Portimao GT programı belli oldu
Max Verstappen, GT World Challenge’ın Portimao’daki sezon finalinde Mercedes GT3 direksiyonuna geçerek mücadele edecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 14 Eki 2026 08:45
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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer
Fotoğraf: Marc Fleury
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Nürburgring 24 Saat yarışından bu yana ilk kez Mercedes GT3 koltuğuna geri dönüyor.
Hollandalı pilot, GT World Challenge sezonunun Portimao'daki son yarışında Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile direksiyonu paylaşacak. Takımın asıl ikilisi Jules Gounon ve Dani Juncadella ise WEC takvimindeki çakışmalar nedeniyle bu yarışta yer alamayacak.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Cuma günü serbest antrenman turlarıyla başlayacak organizasyonda üç saatlik ana yarış Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.
Hafta Sonu Yarış Programı (TSİ):
16 Ekim Cuma
- Serbest Antrenman: 11:45 – 13:15
- Serbest Antrenman: 15:45 – 17:15
- Sıralama Turları: 20:55
17 Ekim Cumartesi
- Ana Yarış (3 Saat): 20:00
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