Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

paylaşım
yorumlar
Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı kendisine rakip arıyor.

2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiye’den kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.

Aston Martin Red Bull Racing yarışı henüz Türkiye’ye gelmeden başlattı. Formula 1’in pit stop rekortmeni Aston Martin Red Bull Racing, pit stop hızında kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken ekip, bu performansa Türkiye’den meydan okuyacak Formula 1 severleri bekliyor. 

Red Bull’un internet sitesinde yer alan Red Bull Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyan ve oyunun puan tablosunda ilk 3’e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. redbull.com/pitstop adresinde 1 Ekim-10 Kasım arasında devam edecek mücadelede en iyi 5 zamanı elde edenler özel ödüllerin de sahibi olacak.  

İlgili haberler:

 
Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Önceki haber

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar Bugün

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti
Haber video
Kart Kart / Son dakika

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı
Kart Kart / Son dakika

FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"

Son Haberler

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
F1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

35dk
2
Kart

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti

1s
3
Formula 1

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

4
Formula 1

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

5
Formula 1

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

3s

Son Haberler

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
F1

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
F1

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"
F1

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
F1

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Ricciardo: "Renault’nun gelişimine rağmen, McLaren’a geçişten pişmanlık duymuyorum"
F1

Ricciardo: "Renault’nun gelişimine rağmen, McLaren’a geçişten pişmanlık duymuyorum"

Son Videolar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.