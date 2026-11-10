Formula 1 Sao Paulo GP

Max Verstappen: “Takım patronu olsaydım iki birinci pilotla asla çalışmazdım”

Max Verstappen, Formula 1 takımlarında iki eşit statüde pilot bulundurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 06:52

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Formula 1’de geçmişte takımların genellikle birinci pilot ve ona destek veren ikinci pilot anlayışıyla hareket ettiği bir dönem vardı.

Michael Schumacher’in Ferrari yılları bu yaklaşımın en bilinen örneklerinden biriydi. Eddie Irvine, Rubens Barrichello ve Felipe Massa gibi isimler, Alman pilotun şampiyonluk mücadelesinde takım arkadaşları olarak destek rolünü üstlenmişti.

Ancak son yıllarda bu anlayış giderek değişti. Takımlar şampiyonasının ve buna bağlı finansal ödüllerin önem kazanması, özellikle üst sıralar için mücadele etmeyen ekipleri daha dengeli pilot kadroları oluşturmaya yöneltti. Öte yandan zirve mücadelesi veren takımlar da artık iki güçlü pilotla yarışmayı tercih ediyor.

Red Bull ise Daniel Ricciardo’nun 2018 sonunda takımdan ayrılmasından bu yana Max Verstappen merkezli bir yapılanma sürdürüyor.

Ferrari’de Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki rekabetin zaman zaman takımın puan kaybetmesine ve Meksika Grand Prix’sinde en az bir galibiyet fırsatını kaçırmasına yol açması, pilotlar arasındaki statü tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Bu konuda görüşü sorulan Verstappen, takım patronu olması halinde iki birinci pilotla çalışmayı tercih etmeyeceğini açıkça dile getirdi.

Hollandalı pilot şöyle dedi: “Bunu daha önce de söyledim ve birçok kişi benimle aynı fikirde değil. Ancak takım patronu olsaydım, iki birinci pilotum asla olmazdı. Çünkü Ferrari’de Meksika’da Hamilton ile Leclerc arasında yaşananlar gibi durumlar ortaya çıkıyor.”

“İkisi de diğerine yol vermiyor çünkü ikisi de kazanabileceklerine inanıyor. Ben de böyleyim. Takım patronu olsaydım bu düzeni değiştirirdim."

"Net bir şekilde belirlenmiş bir birinci ve ikinci pilot olsaydı, ilk viraja birinci ve ikinci sırada girer, yarışı da aynı pozisyonlarda tamamlarlardı. Ya da birinci ve üçüncü olabilirlerdi."

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- Motorsport.com Ekibi

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