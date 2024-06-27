Verstappen, Red Bull'u Avusturya GP'sinde "telaşlı ve meşgul" bir hafta sonu geçireceği konusunda uyardı

Max Verstappen, Red Bull'u Avusturya Grand Prix'sinde potansiyel olarak 'telaşlı ve meşgul' bir hafta sonu geçireceği konusunda uyardı.

İspanya'da çıktığı 10 yarıştan yedinci galibiyetini aldıktan sonra Verstappen, Avusturya GP'sine doğru yol alırken, Sürücüler Şampiyonasında zirvede bulunuyor.

Son yıllarda Verstappen, Red Bull Ring'de üstünlük sağlayan bir pilot.

Verstappen 2018, 2019, 2021'deki her iki yarışta ve 2023 yıllarında galibiyete ulaşırken, 2022 ve 2023 yılında Steiermark dağlarında da iki sprint zaferi elde etmişti.

Sprint formatı bu hafta sonu, 2024 sezonunda ikinci kez geri dönüyor ve Verstappen, takımın en başından beri Avusturya GP'de aşırı odaklı olmasını istiyor.

Verstappen, ''Bu hafta sonu başka bir sprint yarışı var. Bu da, bizim için her zaman telaşlı ve meşgul bir hafta sonu oluyor.''

''Aracın ayarlarını hemen yapmak, önceki yarışlarımıza göre nasıl geliştirdiğimizi ve en iyi şekilde aracı analiz etmek, özellikle de burada sıralamaların her zaman yakın olduğundan, bizim için gerçekten önemli.''

''Pist, çok sayıda geçişe müsait. Bu yüzden, heyecan verici bir yarış olacağından eminim. Takım, geçen yıl burada iyi bir performans sergiledi. Umarım bu hafta sonu hayranları gururlandırabilir ve galibiyeti burada kazanabiliriz.'' dedi.

Avusturya GP, 3 kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen'nın iyi bir performans sergilemeye istekli olduğu ve turuncu dumanlarla tribünlerde tanıdık bir görüntü oluşturan Verstappen hayranlarının desteğini çeken bir yarış haftası.

Verstappen, ''Avusturya'da her zaman hoş karşılanıyoruz ve Red Bull'un kendi evinde yarıştığı Avusturya'ya geri dönmekten keyif alıyoruz.''

''Avusturya'nın manzarası ve dağları harika. 'Orange Army' taraftarlarını burada görmek ve tribünden gelen desteklerini gerçekten hissetmek, her zaman iyi hissettiriyor.'' dedi.