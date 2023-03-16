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Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Son günlerde mide virüsünden muzdarip olan Max Verstappen, Suudi Arabistan'a bir gün geç gelecek ve perşembe günkü basın toplantısında yer almayacak.

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Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!
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Son dünya şampiyonu, Bahreyn'deki ilk yarışı harika bir performansla kazanmış ve dikkatleri üzerinde çekmeyi başarmıştı.

Bu hafta sonu da güçlü olması beklenen Hollandalı pilot, rahatsızlığı nedeniyle Cidde'ye zamanında uçamadı.

Red Bull Racing pilotu, Suudi Arabistan'a uçuşunu ertelemesine neden olan mide sorunları yaşadı doğrularken, Cuma günü pistte olacağını dile getirdi.

Red Bull, Verstappen'in halihazırda yolda olduğunu ve bugün akşam üzeri Suudi Arabistan'da olacağını doğruladı. Fakat genç sürücü herhangi bir basın etkinliğinde yer almayacak.

Verstappen, "Mide bulantısı nedeniyle birkaç gündür pek iyi değildim fakat şimdi kendimi yeniden iyi hissediyorum."

"Bu nedenle maalesef uçuşumu bir gün ertelemem gerekti. Bu yüzden cuma gününe kadar pistte olmayacağım."

"Cidde'de görüşürüz!

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