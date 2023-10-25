Max Verstappen, Michael Manning’in Red Bull’dan ayrılma iddialarını yalanladı

Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, uzun süredir Red Bull’da çalışan mühendisin takımdan ayrılma iddialarını alevlendirmişti.

Austin’deki Sprint yarış zaferinin ardından Max Verstappen, takım telsizinden “Bravo Manning, harika bir iş çıkardın” demişti. Kravitz bu telsiz mesajının uzun süredir Red Bull bünyesinde çalışan mühendis Michael Manning’e bir veda mesajı niteliği taşıdığını iddia etmişti.

İrlandalı mühendis Kravitz’in sorularına verdiği üstü kapalı yanıtla belirsizliği daha da artırdı.

Ted Kravitz, gridi dolaşarak yaptığı meşhur Notebook programında şu sözleri söyledi: “Red Bull’un İrlandalı mühendisi Michael Manning takım ofisinin hemen dışındaydı ve ona ‘Evet Michael, Red Bull’da çok uzun zamandır çalıştığını biliyorum’ dedim”

“Ona ‘Hayırdır, izinli misin?’ diye sordum, Manning ‘Bir diyeceğim yok, özel bi mesele var’ diyerek cevapladı.”

“Eğer Michael Manning Red Bull’dan ayrıldıysa ve bize söylemiyorsa kendisi bilir. Hoşça kal Manning.”

Kravitz’in iddialarını yalanlayan Max Verstappen, yarış çizgisin dışında yarışa iyi şekilde başladığı için bu şekilde bir söz söylediğini belirtti.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mekanikerler Max Verstappen'i, Red Bull Racing RB19, grid'e getiriyor

Verstappen, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “Manning benim yarış startlarımla ilgilenen mühendis.”

“O telsiz mesajında tek söylediğim şey Manning’in moralini düzeltmek içindi. Birkaç yarış onun için sıkıntılı geçti ve bu sefer kötü performans göstermediğine dair şakayla karışık bir şey söyledim.”

Red Bull 2023 sezonunda böylesine iyi bir performans gösterirken herhangi bir çalışanının takımdan ayrılması beklenmiyor. Takım çalışanlarının ayrılması konusunda en son dikkat çeken örnek, önümüzdeki sezon McLaren’a katılmak üzere takımdan ayrılacak olan mühendislik şefi Rob Marshall oldu.

Fotoğraf: Sutton Images Ted Kravitz Sky TV and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Ancak Marshall’ın bu sezon sonrası, rakip bir takım için ayrılması kararında bile herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşılmadı. Takım patronu Christian Horner, uzun süredir takımla birlikte çalışan Marshall’a teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Horner yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rob’a geçtiğimiz 17 sezon boyunca takıma kattıği her şey için teşekkür ediyoruz. 2010 ve 2013 sezonları arasındaki, bize dört şampiyonluk kazandıran araç üzerinde yaptığı çalışmalar gerçekten inanılmazdı.”

“O yıllardan bu yana takımda kilit rollerde yer aldı. 2016’dan itibaren üstlendiği mühendislik şefi görevinde yer almasının yanında birçok projeye katkı sundu.”

“Onun takımdaki etkisi unutulmayacak. Kendisine tüm yaptıkları için teşekkür ediyoruz ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.”