Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Son dünya şampiyonu Max Verstappen kendi yarış takımını kurmayı planlıyor.
Formula 1'de arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu almaya giden Max Verstappen, arka planda sanal yarışlarla ilgileniyor ve sahibi olduğu Redline takımının bir parçası olarak burada mücadele ediyor.
Verstappen şimdi gerçek bir yarış takımı kurma hayalinde.
Proje henüz tamamen gerçeğe dönüşmedi ancak 2025 yılında piste çıkmak gibi iddialı bir hedef var.
Proje adı olarak Verstappen.com Racing'i düşünen Verstappen, bu takım sayesinde genç sürücülerin sanal dünyadan gerçek yarışlara geçmelerine yardım etmek istiyor.
Formule1.nl'ye konuşan Max, "Bu proje henüz emekleme aşamasında ama şimdiden bana büyük bir enerji veriyor."
"Verstappen.com Racing bana yakın insanların yarış faaliyetlerine sponsor oluyor ve onlara destek veriyor."
"Bu Redline takımı ile başladı. Şimdi Thierry Vermeulen ile DTM ve GTWC'de aktifiz, babamla da rallide yer alıyoruz."
"Ancak nihai hedefimiz kendi yarış takımımızı oluşturmak. GT3 sınıfında yarışarak başlayacağız ve durumun nereye gittiğini göreceğiz."
"Bir şeyi yapıyorsam tam yapmak isterim."
"Sanal sürücülere GT3 sınıfına geçme fırsatı vermek istiyoruz. Bu şekilde motor sporları dünyasına şu anda çok pahalı olan karting yoluyla değil, daha kolay bir yolla girebilirler." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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