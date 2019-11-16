Max Verstappen, Carnext.com'la sponsorluk anlaşması yaptı

Yüksek kaliteli ikinci el araçları Avrupa çapında tüketicilerle buluşturan online platform CarNext.com, 2020’den itibaren Formula 1 yarışçısı Max Verstappen ile bir iş birliğine başladığını duyurdu.

Uzun vadeli olarak planlanan bu ortaklık süresi buyunca CarNext.com ve Verstappen İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Polonya ve Türkiye gibi CarNext.com’un faaliyet gösterdiği 23 ülkenin tamamında birlikte çalışacak.

Bu ortaklıkla 22 yaşındaki yarışçı CarNext.com’un tüm marka iletişiminde yer alarak hem tüketiciler hem de sektör nezdinde marka bilinirliğinin ve farkındalığının artmasına yardımcı olacak.

CarNext.com CEO’su Ewout van Jarwaarde: “CarNext.com olarak süreçleri daha farklı hale getirmek ve geleneksel ikinci el pazarının ezberini bozmayı hedefliyoruz. Bu sebeple Formula 1 pilotu Max Verstappen’la ortaklığımızı duyurduğumuz için heyecanlıyım. Verstappen’le birlikte, sınırları zorlamaya ve CarNext.com marka bilinirliğini artırırken aynı zamanda pazardaki alışılmış düzeni değiştirmeye devam edeceğiz. Bu ortaklığın müthiş bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum: Max yarış pistlerine eğlence ve heyecanı taşırken biz de CarNext.com olarak ikinci el araç satın alma deneyimine dinamizmi geri getiriyoruz.”

Max Verstappen: “CarNext.com’la yaptığımız iş birliği sebebiyle çok heyecanlıyım. İşlerini gerçekten farklı şekilde yaparak insanlara yepyeni bir araç satın alma deneyimi sunuyorlar ve alışılmış yapıyı değiştirmekten korkmuyorlar. Günümüzde çoğu şeyi online olarak satın alıyoruz, neden araçları da almayalım ki? CarNext.com ekibi kazanmak için pazarda. Birlikte yaratabileceklerimiz için çok heyecanlıyım.”