Max Verstappen, art arda 8 pole pozisyonu ile Ayrton Senna'nın rekorunu yakaladı!
Max Verstappen, Emilia-Romagna GP öncesinde kazandığı pole pozisyonu ile Ayrton Senna'ya ait rekoru yakalamış oldu.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son üç sezonun şampiyonu olan Verstappen, 2024 sezonuna oldukça güçlü başlangıç yaptı ve Imola'yla birlikte ilk 7 yarışta pole pozisyonunun galibi oldu.
2023 Abu Dhabi GP'den bu yana Verstappen, art arda 8. kez pole pozisyonunu kazandı ve böylece Senna'ya ait olan rekoru yakalamış oldu.
Bu rekor, 1988 İspanya ile 1989 ABD yarışları arasında art arda 8 kez pole pozisyonunu kazanan Senna'ya aitti. Verstappen, sıradaki Monako GP hafta sonunda pole pozisyonunu kazanırsa bu rekoru yeni bir seviyeye taşımış olacak.
Verstappen kariyerinin 39. pole pozisyonunu kazanırken Red Bull 102. pole pozisyonunu almış oldu.
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