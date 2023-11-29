Max Verstappen, 2024 için ekibinden önemli bir kişiyi kaybetti
Max Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrıldı.
Abu Dabi GP, Scanes'in Max Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olduğu son yarıştı. İngiliz antrenör, artık daha sakin bir görev üstlenmek ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istiyor.
Konu hakkında konuşan Scanes, "Eşim, kendisiyle geçirdiğimden daha çok Max ile zaman geçirdiğimi düşünüyor." dedi.
Takvim her geçen yıl büyüdüğü ve 2024'te yarış sayısı 24'e çıkacağı için, bu durumun değişmesi pek de olası değil.
Scanes, son dört yılda Max Verstappen ile beraber çalıştı ve Hollandalı pilot bu süreçte üç şampiyonluk aldı. Bu da ikili arasındaki ortaklığın çok iyi işlediği anlamına geliyordu.
Verstappen'in 2024'teki yeni antrenörü, tanınmış Hintsa Performance şirketi aracılığıyla 2015'ten bu yana Carlos Sainz ile çalışan bir başka İngiliz Rupert Manwaring olacak.
Bu şirket, 2016 yılında vefat eden ve farklı zamanlarda Mika Hakkinen ve Lewis Hamilton da dahil olmak üzere çeşitli McLaren pilotlarıyla çalışan Finlandiyalı uzman Aki Hintsa tarafından kurulmuştu.
Bu yeni ortaklığın taraflara ne getireceği ve Verstappen'i nasıl etkileyeceği merak konusu.
Fotoğraf: McLaren
Rupert Manwaring, performance coach of Carlos Sainz Jr.
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