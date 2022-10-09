Max Verstappen 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu!
Max Verstappen, 2022 Formula 1 Japonya Grand Prix'sini kazanmasının ardından kariyerinin ikinci şampiyonluğunu aldı.
Yağmur altında gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başlayan Max Verstappen, yarış başlangıcında Charles Leclerc'e geçilse de, sonrasında yerini geri almıştı.
Yarış kısa süre sonra kırmızı bayrakla durduruldu ve uzun süre başlamadı. Yarış yeniden başladığında, yarışın tamamının tamamlanması mümkün görünmüyordu, bunu yerine iki saat barajı baz alındı.
Verstappen yarışı kazandı ve Leclerc, son saniyelerdeki cezadan ötürü üçüncülüğe geriledi. Bu sonuç, eğer tam puan verilseydi, şampiyonun Max olacağını gösteriyordu.
Yeni kurallar gereği, eğer bir yarışın %50-75'lik mesafesi tamamlanmışsa, daha az puan verilmesi gerekiyordu. Bu durumda Max, şampiyon değildi.
Ancak FIA, daha az puan verilmesi kuralının eğer yarış yarıda kalırsa geçerli olacağını açıkladı. Yarış yarıda kalmadığı için de herkese tam puan verildi.
Verstappen de Leclerc'ten sekiz puan daha fazla aldığı için de 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.
Bitime dört yarış kala en yakın rakibiyle arasını 113 puana çıkaran Verstappen, F1 tarihinde iki şampiyonluk kazanabilen 17. pilot oldu.
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