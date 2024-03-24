Max Verstappen, 2022 Avustralya GP'den sonra ilk kez yarış dışı kaldı!
Formula 1'de son 3 sezona damgasını vuran Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı 2024 Avustralya GP'de yarış dışı kalarak, uzun zaman sonra bir yarışı tamamlayamamış oldu.
Smoke spills from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, as he retires from the race
Mark Horsburgh
2021'de ilk şampiyonluğunu kazanan Verstappen, özellikle zemin etkili araçlara geçtiğimiz 2022'den bu yana mutlak güç olmayı başarmıştı.
2022'deki ilk 3 yarışta iki kez (Bahreyn GP ve Avustralya GP) yarış dışı kalan Verstappen, sonrasında gerçekleştirilen 42 yarışın hepsinden puan aldı, sadece 4'ünde podyuma çıkamadı ve 35'ini kazandı. Bu sayede Verstappen birçok rekorun sahibi oldu.
Verstappen, bugünkü yarışı kazansa, zaten kendisine ait olan art arda yarış kazanma rekorunu egale edecekti ancak bu istatistik çok erken bir şekilde ortadan kalktı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, startta yerini korusa da, işler çok kısa süre içerisinde tersine döndü. İkinci turda sorun yaşayan Verstappen beklenmedik bir şekilde Carlos Sainz'a geçilerek 2. sıraya geriledi.
Verstappen, aracında bir şeylerin yanlış gittiğini söylemişti. Hollandalı pilotun aracının arka frenlerinden dumanlar çıkmaya başladı. Bunun sonucunda Verstappen çok yavaşladı ve 4. turda arka freni adeta patlayarak pite döndü.
Red Bull mekanikerlerinin yapabileceği pek bir şey kalmamıştı. Verstappen yarışa o noktada veda etti.
Verstappen böylece 2022 Avustralya GP'den sonra ilk kez yarış dışı kalmış oldu.
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