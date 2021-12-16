Max Verstappen, 2021 F1 şampiyonluk kupasını aldı!

Bu yıl Macaristan Grand Prix'si hariç, finiş gördüğü tüm yarışlarda ya birinci ya da ikinci olan Max Verstappen, yılı 10 galibiyet ve 18 podyumla şampiyon olarak tamamlamıştı.

Tarihteki 34. Formula 1 şampiyonu olan Hollandalı pilot, bugün Paris'te gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni ile birlikte 2021 F1 pilotlar şampiyonluğu kupasını aldı.

Verstappen'e şampiyonluk kupasını FIA Başkanı olarak son gününü geçiren Jean Todt verdi.

Gecede aynı zamanda şampiyonayı ikinci bitiren Lewis Hamilton ve üçüncü bitiren Valtteri Bottas'a da ödülleri verilecekti. Fakat Hamilton, daha önce açıklandığı üzere ödül törenine gelmedi.

Bottas ise, uçağı rötar yaptığı için basın toplantısını kaçırsa da, ödül törenine yetişti ve üçüncülük kupasını aldı.

Mercedes'te takımlar şampiyonluğu kupasını, daha önce duyurulduğu üzere takım patronu Toto Wolff değil, teknik patron James Allison aldı. Wolff, ödül töreninde yer almadı.