Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

Alex Albon zor bir sezon geçirirken ve Pierre Gasly'nin AlphaTauri’de kalacağı duyurulmuşken Hülkenberg ya da Sergio Perez'in 2021 için Verstappen’in yanında yarışma şansı git gide artıyor.

Hollandalı pilotun Alman pilotla iyi bir ilişkisinin olduğu ve padokta fırsat buldukça Flemenkçe konuştukları bilinenler arasında. Ancak diğer taraftan Racing Point'ten ayrılacak olan ve boşta kalan Perez de seçenekler arasında.

Hülkenberg takıma katılırsa mutlu olacağını söyleyen pilot, önceden de takım arkadaşının kim olduğuna çok odaklanmadığını söylemişti.

Ziggo Sport’a konuşan Hollandalı, “Kararı ben vermiyorum. Tabii ki fikrimi alıyorlar ama günün sonunda şu anlık benim için fark oluşturmuyor. Bekleyip göreceğiz.” dedi.

Fakat hem De Telegraaf hem de F1 Insider’ın haberlerine göre Verstappen, Portimao’daki Portekiz Grand Prix’si yarış hafta sonunda takım patronları kendine fikrini sorduğunda Hülkenberg’e onay verilmesini istediğini açıkça belirtmiş.

Alman sitedeki yazıda, “F1-Insider.com’un bilgisine göre Verstappen takımın içinde Hülkenberg’in seçilmesi için baskı yapıyor.”

“İkilinin iyi anlaşmasının bir sebebi de Hülkenberg’in kökeni. Doğup büyüdüğü yer Hollanda sınırında, dolayısıyla Alman pilot Flemenkçe’yi de çok iyi konuşuyor.”

“Fakat daha önemlisi, Verstappen 2021’de Mercedes’in baskınlığını kırması için kendi tarafında desteğe ihtiyaç duyduğunu biliyor.”

“Ve Verstappen, sağlıklı bir özgüven ve sağlam bir mental güç sahibi bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu biliyor. Eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo’da bu özellikler vardı, Nico Hülkenberg’de de.” sözlerine yer verildi.

Site bu konuyu Helmut Marko’ya da sordu. Avusturyalı danışman Verstappen’in fikrini belirttiğini onaylasa da, daha fazla detay vermedi ve Hollandalı pilotla Hülkenberg’in arasındaki bağlantının önemini küçümseme yoluna gitti.

Marko, “2020’de işe yaramadı ama 2021’de sonunda Mercedes’e saldırıyı gerçekleştirerek Max’ı dünya şampiyonu yapmayı istiyoruz, artık en genç şampiyon olamasa da.”

“Max’a da sürücü konusunda fikrini soruyoruz. Onun fikrini de biliyoruz. Ama bir pilotun Flemenkçe konuşması karar verici bir unsur değil, çünkü takımın dili İngilizce.” dedi.