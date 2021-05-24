Max Mosley hayatını kaybetti

Bugün, FIA Başkanı'nın hayatını kaybettiğine yönelik İngiliz basınından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Daha sonra aile kaynakları, Mosley'in 81 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladılar. Ancak Mosley'in tam ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Mosley, Britanya Faşistler Birliği'nin eski lideri Sir Oswalr Mosley'in en küçük oğluydu.

1940 yılında dünyaya gelen Mosley, başlangıçta amatör bir yarışı pilotuydu. Daha sonra bir Formula 1 takımı olan Marc Engineering'in ortağı oldu.

1993 yılında FIA Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Mosley, görev yaptığı süre boyunca F1'in patronu Bernie Ecclestone'un en yakın dostuydu ve ikili, sporun kontrolü konusunda hem üreticilere hem de takımlara karşı güçlü bir ittifak kurdular.

Mosley, görev yaptığı dönemin sonlarına doğru bir dizi krizle de uğraşmak zorunda kaldı.

Pek çok takımın çekildiği 2005 Indianapolis yarışının devam etmesi kararını veren Mosley, 2007'deki casusluk skandalında McLaren'a karşı oldukça sert bir duruş sergilemişti.

Ayrıca 2008 yılında cinsel hayatıyla ilgili yeni bir krizle gündeme geldi ve 2009 yılında görevini bıraktı.

Sık sık Mosley'in yeniden FIA Başkanı olacağı iddia edilişti ancak o geri dönüş bir türlü gerçekleşmemişti.

Mosley, Senna'nın hayatını kaybetmesinin ardından otomobil sporlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması için büyük çaba harcadı.

Ayrıca yol otomobilleri için de Euro NCAP test programını da başlatan isimdi.