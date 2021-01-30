Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Ferrari, kendi pisti Fiorano'da beş günlük bir test düzenleme kararı almıştı ve test pazartesi günü itibariyle başladı.

Test, geçen yıl bazı testlerde de kullanılan ve zaten hazır olan 2018 SF71H aracıyla yapıldı.

Testin ilk gününde Giuliano Alesi, Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong sürüş yaptı. Salı günü Charles Leclerc sürüşü yaparken, çarşamba günü direksiyona ilk kez Carlos Sainz geçti.

Sainz, perşembe sabahı da aracı sürdü ve öğleden sonra direksiyona Mick Schumacher geçti. Schumacher, cuma sabahı teste devam etti ve kapanış için SF71H'yi Callum Ilott'a bıraktı.

Bu yedi sürücü, beş günlük testte 500'ü aşkın tur attı ve bu da 1500 kilometrelik bir mesafeye denk geliyordu.

Böylece sürücüler kış arasının ardından yeniden sürüş hissini yakalamış oldular ve tempo yakaladılar.

Laurent Mekies, testin ardından şöyle dedi: "Takım, Fiorano'daki testte gerçekten yoğun bir hafta geçirdi ve beş gün boyunca piste çıkan yedi sürücü 1500'den fazla km tamamladı."

"Testin en önemli amacı, Scuderia Ferrari'nin resmi yarış pilotları Charles ve Carlos'a kış tatilinden sonra tekrar sürüş hissini yakalama fırsatı vermekti."

"FDA üyeleri için de bir Formula 1 aracını sürme açısından bir başka önemli fırsattı. Carlos ve Marcus için bu test aynı zamanda bir 'ilk' oldu. Çünkü İspanyol sürücü yeni takımıyla ilk kez piste çıkıyor ve Yeni Zelandalı sürücü de ilk kez bir Formula 1 aracını deneyimliyordu."

"Bu test Giuliano açısından FDA ile geçirdiği sürenin sonu anlamına geliyordu ve aynı zamanda bir veda hediyesini de temsil ediyordu."

"Tüm çocuklar önümüzdeki sezon için mümkün olduğunca iyi hazırlanmaktan ve piste geri dönmekten son derece mutluları, bu açıdan testin en iyi yani kendi pistimizin garajındaki olumlu atmosferdi."