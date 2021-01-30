Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

paylaşım
yorumlar
Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari Sportif Direktörü Laurent Mekies, Fiorano'daki beş günlük testin hem Ferrari hem de teste katılan sürücüler açısından çok faydalı geçtiğine dikkat çekti.

Ferrari, kendi pisti Fiorano'da beş günlük bir test düzenleme kararı almıştı ve test pazartesi günü itibariyle başladı.

Test, geçen yıl bazı testlerde de kullanılan ve zaten hazır olan 2018 SF71H aracıyla yapıldı.

Testin ilk gününde Giuliano Alesi, Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong sürüş yaptı. Salı günü Charles Leclerc sürüşü yaparken, çarşamba günü direksiyona ilk kez Carlos Sainz geçti.

Sainz, perşembe sabahı da aracı sürdü ve öğleden sonra direksiyona Mick Schumacher geçti. Schumacher, cuma sabahı teste devam etti ve kapanış için SF71H'yi Callum Ilott'a bıraktı.

Bu yedi sürücü, beş günlük testte 500'ü aşkın tur attı ve bu da 1500 kilometrelik bir mesafeye denk geliyordu.

Böylece sürücüler kış arasının ardından yeniden sürüş hissini yakalamış oldular ve tempo yakaladılar.

Laurent Mekies, testin ardından şöyle dedi: "Takım, Fiorano'daki testte gerçekten yoğun bir hafta geçirdi ve beş gün boyunca piste çıkan yedi sürücü 1500'den fazla km tamamladı."

"Testin en önemli amacı, Scuderia Ferrari'nin resmi yarış pilotları Charles ve Carlos'a kış tatilinden sonra tekrar sürüş hissini yakalama fırsatı vermekti."

"FDA üyeleri için de bir Formula 1 aracını sürme açısından bir başka önemli fırsattı. Carlos ve Marcus için bu test aynı zamanda bir 'ilk' oldu. Çünkü İspanyol sürücü yeni takımıyla ilk kez piste çıkıyor ve Yeni Zelandalı sürücü de ilk kez bir Formula 1 aracını deneyimliyordu."

"Bu test Giuliano açısından FDA ile geçirdiği sürenin sonu anlamına geliyordu ve aynı zamanda bir veda hediyesini de temsil ediyordu."

"Tüm çocuklar önümüzdeki sezon için mümkün olduğunca iyi hazırlanmaktan ve piste geri dönmekten son derece mutluları, bu açıdan testin en iyi yani kendi pistimizin garajındaki olumlu atmosferdi."

 
Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Önceki haber

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Son Haberler

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
2
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

21s
3
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

2s
4
Formula 1

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

1g
5
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

14s

Son Haberler

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Formula 1
32dk
Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

IMSA
3s
2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Formula 1
14s
Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"

Domenicali: "F1 sosyal sorunlara dikkat çekmede 'aktif bir rol' oynamalı"

Formula 1
15s
Ferrari, Fiorano testlerini Ilott ile tamamladı

Ferrari, Fiorano testlerini Ilott ile tamamladı

Formula 1
15s

Son Videolar

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
22s

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.