Binotto'nun F1'e dönüşü pilot pazarını etkileyebilir mi?
Mattia Binotto'nun Sauber/Audi'ye katılması, Valtteri Bottas gibi pilotların geleceğini etkileyebilir.
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
2026'da Audi'ye dönüşecek olan Sauber, Nico Hulkenberg’i 2025 sezonu için kadrosuna katmıştı.
Ancak Hulkenberg'in takım arkadaşının kim olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bottas ve Guanyu Zhou’nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Diğer taraftan Mattia Binotto'nun Audi'ye Operasyon ve Teknik Şef olarak katılması, bu süreçte önemli bir rol oynayabilir.
Valtteri Bottas, Sauber/Audi'nin yeni sezondaki pilot kadrosu hakkında yapılan geçmiş görüşmelerin, Binotto'nun takıma getirilmesiyle birlikte yeniden şekillenebileceğini ve hatta 'sıfırlanabileceğini' belirtti.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Daha önce Andreas ve Oliver ile iletişim halindeydik ancak şimdi Mattia devreye giriyor. Bu durum bazı şeyleri değiştirecektir."
"Onunla bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Durum biraz karmaşık ama göreceğiz."
"Mattia'nın, zayıf ve güçlü yönlerimizin neler olduğunu bilmesi gerekiyor. Kısa ve uzun vadeli iyileştirmeler için öncelikler neler? Bu biraz zaman alacak."
"Şu anda ihtiyacımız olan yerde değiliz. Yeni güncellemeler ve doğru yönde ilerlememiz gerekiyor."
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