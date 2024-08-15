Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Binotto'nun F1'e dönüşü pilot pazarını etkileyebilir mi?

Mattia Binotto'nun Sauber/Audi'ye katılması, Valtteri Bottas gibi pilotların geleceğini etkileyebilir.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

2026'da Audi'ye dönüşecek olan Sauber, Nico Hulkenberg’i 2025 sezonu için kadrosuna katmıştı.

Ancak Hulkenberg'in takım arkadaşının kim olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bottas ve Guanyu Zhou’nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Diğer taraftan Mattia Binotto'nun Audi'ye Operasyon ve Teknik Şef olarak katılması, bu süreçte önemli bir rol oynayabilir.

Valtteri Bottas, Sauber/Audi'nin yeni sezondaki pilot kadrosu hakkında yapılan geçmiş görüşmelerin, Binotto'nun takıma getirilmesiyle birlikte yeniden şekillenebileceğini ve hatta 'sıfırlanabileceğini' belirtti.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Daha önce Andreas ve Oliver ile iletişim halindeydik ancak şimdi Mattia devreye giriyor. Bu durum bazı şeyleri değiştirecektir."

"Onunla bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Durum biraz karmaşık ama göreceğiz."

"Mattia'nın, zayıf ve güçlü yönlerimizin neler olduğunu bilmesi gerekiyor. Kısa ve uzun vadeli iyileştirmeler için öncelikler neler? Bu biraz zaman alacak."

"Şu anda ihtiyacımız olan yerde değiliz. Yeni güncellemeler ve doğru yönde ilerlememiz gerekiyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bayer: "Tsunoda performansını sürdürürse Red Bull için değerlendirilecek"
Sonraki haber Bottas, 2018 sezonunun ardından F1’den emekli olmayı düşünmüş

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"

Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"

Formula 1
Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"
Valtteri Bottas
Daha fazlası
Valtteri Bottas
Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?

Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?

Formula 1
Hollanda GP
Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?
Bottas: "Makul bir sırada başlıyoruz"

Bottas: "Makul bir sırada başlıyoruz"

Formula 1
Macaristan GP
Bottas: "Makul bir sırada başlıyoruz"
Bottas 2025'te gridde yer alma şansını kaçırmayacağından 'emin'

Bottas 2025'te gridde yer alma şansını kaçırmayacağından 'emin'

Formula 1
İspanya GP
Bottas 2025'te gridde yer alma şansını kaçırmayacağından 'emin'
Sauber
Daha fazlası
Sauber
McLaren, adı F1'de Audi ile anılan eski sürücüsüne dava açtı

McLaren, adı F1'de Audi ile anılan eski sürücüsüne dava açtı

Formula 1
Hollanda GP
McLaren, adı F1'de Audi ile anılan eski sürücüsüne dava açtı
Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir

Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir

Formula 1
Hollanda GP
Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir
Mick Schumacher'e F1'de yarışmak için yeni bir umut mu doğuyor?

Mick Schumacher'e F1'de yarışmak için yeni bir umut mu doğuyor?

Formula 1
Mick Schumacher'e F1'de yarışmak için yeni bir umut mu doğuyor?

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye