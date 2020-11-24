Binotto, Ferrari'nin gösterdiği son performanslar ışığında 2021'den umutlu

SF1000 araçları önceki seneye göre daha güçsüz ve aerodinamik verimlilikten yoksun olunca İtalyan takım sezonun başında çok zorlandı.

Buna çözüm olarak ise rekabetçiliklerine geri dönmek için 2 ayaklı bir plan hazırladılar: Maranello’daki fabrikada dyno üstünde çalışarak tamamen yeni bir güç ünitesi tasarlamak ve aracın aerodinamik güçsüzlüklerini geliştirmelerle çözmek.

Dyno üstündeki çalışmalar ilk 2021 testleriyle önümüze gelecekken takımın SF1000 üzerinde yaptığı aerodinamik güncellemeler son yarışlarda takımın podyum için savaşmasını sağlayarak faydasını şimdiden göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerdeki Türkiye Grand Prix’sinden Sebastian Vettel 3.lükle ayrılırken takım arkadaşı Charles Leclerc 4. sırayı aldı, bu da Scuderia Ferrari’nin İstanbul’da diğer tüm takımlardan daha çok puan toplaması demek.

Türkiye’ye gelmektense Maranello’da uzaktan çalışmayı tercih eden Binotto, Ferrari’nin formundaki artışın her ne kadar F1 2021’de şasi geliştirmelerini dondursa da takımın mevcut aracından daha fazla hız elde edebileceğini gösterdiğini söyledi.

Binotto: “Tabii ki Ferrari için şu anda iyi sonuçlar almak çok önemli. Aracı geliştirdiğimizi biliyoruz ve son birkaç yarışa baktığınızda yarış içindeki sıralamamızı da geliştirdik.”

“Bence araç daha tutarlı oldu ve biraz da hızlandı. O yüzden en azından bu sonuçları elde etmek güzel çünkü bu, gelecek sene adına çok iyi. Önümüzdeki yarışlara bakmak da çok güzel.”

“Ve bence takımlar şampiyonasındaki sıralamamız olarak da, henüz şampiyona bitmiş değil o yüzden bizi teşvik ediyor.”

“Fabrikadaki insanlar aracın sorunlarını anlamak ve çözmek için çok çalışıyor. Ve özellikle gelecek sezon için çalıştığımızdan bu sonuçlar bizi daha da motive ediyor.”

Türkiye’deki sonuçlar her ne kadar Ferrari’nin performansında bir artış olduğunu gösterse de takımın İstanbul’daki formuna yağan yağmur ve pistin aldatmacalı koşulları da katkıda bulunmuş olabilir.

Kuruyken düşük yol tutuşlu asfalt ve Cumartesi ile Pazar günleri yağan yağmur kıstasların normal ve kuru bir zeminde geçen bir hafta sonundan farklı olmasına yol açtı.

Vettel ise Türkiye’deki koşulların kuru zeminlere kıyasla sürücü kabiliyetinin önemini daha çok vurguladığını ve araç performansının öneminin daha da arttığını söyledi.

4 kez dünya şampiyonu Alman pilot: “Doğrusu, bir pilot olarak bu tür koşullarda daha çok fark oluşturma şansınız oluyor çünkü zemin çok kaygan ve hep sınırdasınız.”

“Yine lastiklerin doğru aralıkta olması ve aracın çalışma şekline bağlısınız ama en azından kendinizi ifade etmeniz için daha çok alanınız oluyor.”