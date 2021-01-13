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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

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Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
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Sky Sports News'ten Craig Slater, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'yla yeni sürücü kadrosu hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda, F1'in en başarılı pilotu Hamilton hakkında da konuşuldu.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımı olan Ferrari, kötü bir yılı geride bıraktı ve sezonu altıncı sırada bitirdi. 26 yaşındaki Sainz, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yerini alacak ve Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı olacak.

Binotto, Sky Sports News'ten Craig Slater'a "Sebastian harika bir insan ve harika bir sürücü. Birlikte harika anlar yaşadık fakat farklı bir kararla ilerlemenin zamanı gelmişti."

"Çok genç bir kadroya sahip olacağız, 1968'den bu yana en genç Ferrari kadrosu... Charles ve Carlos çok güçlü, çok yetenekli ve genç olmalarına rağmen F1'de iyi deneyimleri var. Bu seçim adına çok mutluyum." dedi.

Ferrari'nin sürücüleri yıllardır, adeta bir gelenek gibi, 'bir numara' ve 'iki numara' olarak ayrılıyor.

Fakat Binotto, her iki pilotun da eşit şansa sahip olacağını belirtti.

Takım patronu, "Bir numara ve iki numara yok. Sezonun başında kesinlikle eşit fırsatlara sahip olacaklar."

"Birbirleriyle savaşmakta özgür oldukları için oldukça mutluyum."

"Bence yapmamız gereken, her zamanki gibi takım adına mümkün olduğunca çok puan almak. Böylece sürücülerin puanlarını da maksimize ediyorsunuz."

"Sezonun ilerleyen zamanlarında işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Bireysel olarak sürücülerin hangi hedeflere ulaşabileceğini anlayacağız ve farklı bir strateji benimsememiz gerekip gerekmediğine karar vereceğiz. Ancak sezonun başında birbirleriyle mücadele etmekte özgür olacaklar."

Hamilton, yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, 2021 için henüz herhangi bir sözleşme imzalamadı. Ferrari, pilot kadrosuna zaten karar verdiği için Hamilton'la anlaşma ihtimalleri bulunmuyor.

Bu konuyla ilgili Binotto'ya, F1'in en başarılı sürücüsüyle en başarılı takımı arasında bir ortaklık sağlanmaması hakkında pişmanlığı olup olmadığı soruldu.

"Pişmanlığın söz konusu olacağını sanmıyorum çünkü aldığımız kararların doğru olduğunu düşündük. Bugün Charles gibi harika bir sürücümüz var ve Ferrari olarak buna çok yatırım yaptık."

"Bence o çok yetenekli. Doğru aracı varsa, Lewis Hamilton'a meydan okuyabileceğinden oldukça eminim."

"Seçimlerimizi yaptık ve bence Carlos'la birlikte çok güçlüyüz. Herhangi bir pişmanlığın olacağını sanmıyorum."

F1 2021 sezonu, Avustralya GP'nin Kasım ayına ertelenmesinin ardından 28 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Zeynep Temel

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