Mattia Binotto, Aston Martin ile görüşüyor olabilir

Ferrari'nin eski takım patronu Mattia Binotto, geçen hafta sonu Imola'daki Enzo and Dino Ferrari'deki özel konuklar arasındaydı ve eski meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Ferrari takım patronu olarak son yarışına 2022 Abu Dabi Grand Prix'sinde çıkan Binotto, daha sonra zorunlu bekleme sürecine başladı.

Bu süreçte enerji depolayan Binotto için bekleme dönemi sona eriyor olabilir.

İtalyan basınına göre Mattia Binotto, geçen hafta sonu Aston Martin karavanında görüldü ve burada İngiliz takımının sahibi Lawrence Stroll ile uzun bir görüşme yaptı.

Mattia Binotto visits the paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunun bir nezaket ziyareti gibi görünmediği ve Stroll'un kendisine takıma katılma teklifinde bulunduğu söyleniyor.

Bundan önce Binotto'nun adı Audi ile anılmış, daha sonra da Alpine'e geçeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bu iki takımla ilgili iddialar tüm hızıyla devam ederken, Imola'da yanlarına Aston Martin eklenmiş oldu.

Binotto'nun bu teklifler karşısında ne yapacağı henüz bilinmiyor.