Matsushita: ''Tsunoda’nın güçlü yönü, hata yapmaktan korkmaması''

Honda destekli Tsunoda’nın, AlphaTauri’ye geçişiyle birlikte, 7 yıldır süren Japon bir Grand Prix sürücüsü bekleyişi sona erdi.

Genç pilot, sezon öncesi testlerinde ve sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP’de gösterdiği güçlü performanslarla büyük beğeni topladı.

Tsunoda, Bahreyn’de yarışı 9. sırada tamamlayarak kariyerinin ilk Formula 1 yarışında puan alan ilk Japon pilot oldu.

Geçen yıl F2'de Carlin takımındaki Tsunoda'ya karşı yarışan Matsushita, Tsunoda’nın bu serideki ilk yılında başarılı olmasını sağlayan güçlü noktanın ne olduğunu vurguladı.

Motorsport.com’a konuşan Matsushita şunları söyledi: “Bence Tsunoda’nın güçlü noktalarından biri çok umursamaması. Eğer bir hata yaparsa buna takılmaz ve yoluna devam eder. Bu çok önemli. ”

“Çoğu insan her hata yaptığında ‘Bir dahakine hata yapamam’ diye düşünür. Fakat o sadece ‘Hata yaptım, öğrendim’ der ve yoluna devam eder. Bu, onun güçlü yönü.”

“AlphaTauri çok rekabetçi bir takım, ilk 10 kolayca girebilecek yeterlilikte. Bu yüzden, bence Tsunoda harika bir sezon geçirecek. Gasly’nin ne kadar hızlı olduğunu biliyorum, onunla GP2’de [2015 ve 2016’da] yarışmıştım. Tsunoda’nın ona karşı ne yapabileceğini göreceğiz. Bunun için çok heyecanlıyım.”

Matsushita, Tsunoda'nın 2019'da Avrupa'daki ilk sezonunda yarıştığı FIA F3 ve Euroformula Open serilerinden bu yana ne kadar hızlı ilerlediğini de belirtti.

Masushita, “2019’da F3’te yarışıyordu ve bu onunla ilk tanıştığım zamandı.”

“Birlikte Euroformula Open’da [Hungaroring’de] bir yarış yaptık. O zamanlar, çok rekabetçi değildi, çok fazla hata yapıyordu.”

“Ancak bence geçen sene Carlin takımında kendini çok geliştirdi ve daha çok sakinleşti.”

''Sıralama turlarında çok hızlı olabiliyor. Yarışlarda ise genellikle ilk bölümde daha çekingen başlar ama son bölüme doğru hızlanır çünkü böylelikle lastiğini saklayabilir.”

“F1’de ise, en başından itibaren agresif sürmeniz gerekir. Bu onun geliştirmesi gereken bir nokta. Ancak bence bunu başarabilir.” dedi.

Matsushita, Tsunoda'nın tersine hızlı bir yükseliş gösteremedi. 2015 ve 2020 yılları arasında beş sezonu kapsayan GP2 ve F2'de yedi galibiyet aldı ve 2019'da Carlin ile birlikte sezonu altıncılıkla tamamlayarak şampiyonadaki en iyi sonucunu elde etti.

27 yaşındaki pilot, Nissan fabrika takımıyla kontrat imzalamasının ardından SUPER GT’deki rahat atmosferin tadını çıkardığını söyledi.

"F1'e ulaşmaya çalışıyordum ve özellikle 2019'da önümde büyük bir fırsat vardı çünkü hâlâ Honda tarafından destekleniyordum ve iyi bir iş çıkarırsam o zaman koltuğu alabileceğimi biliyordum." dedi.

"Baskı çok yüksekti ve ben de kendime ekstra baskı uyguluyordum. ‘Bunu yapmak zorundayım, bunu yapmak zorundayım’ diye düşünüp duruyordum. Bu sizi daha çok gerebilir. Geçen yıl, bunun son şansım olduğunu biliyordum, bu yüzden kesinlikle her şeyimi ortaya koymam gerekti. Ancak iyi geçmedi.”

"Burada [SUPER GT'de] Avrupa'da olduğuma kıyasla çok daha rahatım. Şimdi hiçbir şeyi kanıtlamama gerek yok. Sadece tadını çıkarıyorum.”