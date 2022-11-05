Mateschitz, vefatından önce yeni rüzgar tüneline de onay vermiş

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Red Bull 2004 yılında Jaguar takımını satın aldığından beri, 1946 yılında RAE Bedford tarafından uçak gelişimi için kullanılan ve F1'de kullanılmak üzere yeniden tasarlanan eski Arrows rüzgar tünelini kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından "Soğuk Savaş'ın kalıntısı" olarak nitelendirilen rüzgar tüneli, içinde bulunduğu binanın büyüklüğü ve yaşı nedeniyle sıcaklık anlamında sınırlamalara sahip.

Bu yılın başlarında Red Bull'un, yapımı iki yıl sürecek ve Milton Keynes'te yeni bir rüzgar tüneli inşa etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Projenin hangi aşamada olduğu belli olmasa da Horner, The Race'e bunun gerçekleşeceğini söyledi. Görünüşe göre bu yatırım, geçtiğimiz ay vefat eden Dietrich Mateschitz'in onay verdiği son projelerdendi.

Ekim ayında hayatını kaybeden Red Bull kurucu ortağı Mateschitz'e atıfta bulunan Horner, "Yeni bir tünele yatırım yapmak, Dietrich'in şirkete verdiği taahhütlerden biriydi." dedi.

Mevcut rüzgar tüneli, Red Bull'un 2021 F1'in bütçe sınırını aşması nedeniyle aldığı cezayla gündeme geldi.

Önümüzdeki 12 ay boyunca izin verilen aerodinamik test miktarında %10'luk bir kesintiye gidildi ve Horner, rüzgar tünelinin verimsizliği nedeniyle bu cezanın Red Bull'u sert etkileyeceğini belirtti.

Red Bull, mevcut sistemde rüzgâr tünelinin sıcaklığını düzgün şekilde ayarlayabilmek ve en güvenilir ölçümlerin yapılmasını sağlayan maksimum rüzgâr hızına ulaşmak için zamana ihtiyaç duyuyor.

Bu hıza ulaşmak için geçen sürenin bir kısmı da test sınırlamasına dahil oluyor. Yani sürenin bir kısmını boş yere kaybediyorlar.

Yeni rüzgar tüneli inşa etme kararı, cezanın ortaya çıkması bir yana, bütçe sınırı haberleri çıkmadan çok önce alındı ve Red Bull'un cezası sona erene kadar da inşası tamamlanmayacak.