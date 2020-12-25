Mateschitz: "Red Bull Ring'in F1'le yaptığı yeni anlaşma üç yıllık"

Bu yıl iki ayrı Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan Red Bull Ring'in kontratının uzun vadeli olarak uzatıldığı açıklanmıştı.

Bu haberi Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko verdi, ancak anlaşmanın kaç yıllık olduğunu söylemedi.

Red Bull Ring, takvimin en heyecan verici yarışlarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor ve yapılan anlaşma, taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anlaşmanın kaç yıllık olduğu sorusu, Speedweek ile özel röportajında Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'e de soruldu.

Anlaşmanın kaç yıllık olduğu sorusuna Mateschitz, "Üç yıllık bir anlaşma."

"Daha uzun süreli bir taahhüt vermek istemedik. Çünkü Formula 1'de, iş dünyasında, hatta tüm dünyada, geleceğin bizim için ne getireceğini anlamamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Normal şartlar altında ülkeler, yarışa ev sahipliği yapmak için 20-25 milyon euroluk bir ödeme yapıyorlar.

Ancak bu yılki iki Avusturya yarışı COVID-19 nedeniyle seyircisiz yapıldı. Bu da organizatörlerin herhangi bir geliri olmadığı anlamına geliyordu.

Mateschitz, seyircisiz yarışların mali tarafıyla nasıl baş ettikleri sorusuna şöyle yanıt verdi: "Organizatör tarafından Formula 1'e ödenen ücret, bilet satışlarından elde edilen gelire bağlı."

"Bunun olmaması halinde neler olacağı konusunda Liberty ve organizatör arasında özel bir anlaşma var. Biz de buna sahiptik. Spielberg projesi iyi gelişti."