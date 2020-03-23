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Formula 1 / Son dakika

Mateschitz, Red Bull Ring'deki hiçbir çalışanı işten çıkarmayacak

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Mateschitz, Red Bull Ring'deki hiçbir çalışanı işten çıkarmayacak
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Mar 2020 10:15

Red Bull sahibi Dietrich Mateschitz'in şimdilik Red Bull Ring'den personel çıkarma planı yok.

Coronavirüs krizi ve ekonomik sonuçları şu anda Formula 1 ile takımlar için durumu öngörülemez kılıyor. Yarış pistindeki çalışmalar da dahil olmak üzere tüm etkinlikler iptal edildiği ya da ertelendiği için pist sahipleri de zor durumdalar.

Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz, aynı zamanda Red Bull Ring'in de sahibi konumunda yer alıyor.

Spielberg'deki bu pistte son haftalarda hiçbir etkinlik yapılmadı, ancak Mateschitz şimdilik tüm çalışanlarını tutmak istiyor.

Red Bull patronu, Spielberg projesinde çalışan 370 çalışanının tümünü işten çıkarmayacak ya da maaşlarını kesmeyecek.

Açıklamada şöyle denildi: "Sahiplerimiz şu anda çalışma süresini azaltma veya iş gücünü azaltma gibi önlemler almayacağını ve tüm çalışanların 30 Nisan 2020'ye kadar tam zamanlı olarak çalışmaya devam edeceğini sizlere bildiriyoruz."

Dünyadaki hemen hemen tüm pistlerde olduğu gibi, Red Bull Ring'deki etkinliklerin çoğu iptal edildi.

Red Bull Ring bu durumu "Kısa bir pit stop yapıyoruz." şeklinde yorumladı.

Avusturya Grand Prix'si 5 Temmuz'da yapılacak. 16 Ağustos'ta ise yine aynı pistte MotoGP yarışı gerçekleştirilecek.

 

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