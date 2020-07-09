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Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

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Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 07:05

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını ilk duyuran isim olan Motorsport Almanya editörü Christian Nimmervoll'un özel haberine göre Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz, Helmut Marko'ya "Sebastian Vettel'i geri getirin" talimatı verdi.

Red Bull'un yetiştirdiği en başarılı sürücü olan Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında Avusturyalı ekiple arka arkaya dört dünya şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.

Vettel, 2014 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrıldı ve Ferrari'ye geçiş yaptı. Ancak Ferari'den sezon sonunda ayrılacak ve geleceği şu noktada belirsiz.

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını ilk duyuran isim olan Motorsport Almanya editörü Christian Nimmervoll, aynı zamanda Carlos Sainz/Ferrari ve Daniel Ricciardo/McLaren anlaşmalarını da ilk duyuran isimlerden bir tanesiydi.

Nimmervoll, son olarak Vettel'in geleceğiyle ilgili çok önemli bilgilere ulaştı ve bununla ilgili özel bir haber kaleme aldı.

Nimmervoll, köşe yazısında Red Bull'un sahibi olan Dietrich Mateschitz'in Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu Vettel'i takıma geri getirmek üzere görevlendirdiğini belirtti.

Alex Albon bu senaryoda AlphaTauri'ye geçecek ve Daniil Kvyat da koltuksuz kalacak.

Fakat bunun gerçekleşmesi için pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle Albon'un Max Verstappen'e kıyasla performans olarak geride kalmaya devam etmesi gerekiyor. İkincisi, Red Bull'un %51 hissesine sahip olan Taylandlı Yoovidhya ailesinin ikna edilmesi gerekiyor.

Son olarak da Vettel'in bunu istemesi gerekecek. Çünkü Vettel, Charles Leclerc'ten sonra Max Verstappen gibi çok önemli bir isimle daha takım arkadaşı olacak.

Eğer bu üçünün tamamı gerçekleşirse, o zaman Red Bull'un kapıları Vettel'e tekrar açılabilir.

Genel olarak Mateschitz'in çok sadakatli ve iyi bir hafızaya sahip olduğu biliniyor. Vettel, birlikte yarıştıkları dönemde Red Bull ile harika başarılar elde etti ve Mateschitz ile arasındaki ilişki her zaman çok iyiydi.

Alman pilot, kariyeri boyunca çok sayıda zafer aldı ve Albon'a kıyasla hız açısından Albon'dan daha kötü durumda değil.

Elbette Taylandlı olması Albon'un lehine olacak çünkü Red Bull, sadece Mateschitz'e ait değil. Ünlü milyarder, şu anda Avusturyalı şirketin %49'luk bir hissesine sahip. Diğer kısım ise Taylandlı Yoovidhya ailesine ait.

Bunu bir kenara bıraktığımızda ise Vettel'i pek çok anlamda takıma getirmek mantıklı olacak. Çünkü Vettel'in gelişi, Red Bull'a finansal ve reklam anlamında büyük bir katkı sağlayacak.

Vettel'i destekleyen çok sayıda seyirci var ve 100 milyon nüfusa sahip olan DACH bölgesi, Red Bull için son derece önemi bir pazar.

Vettel, kısa bir süre önce Mateschitz'in memleketi olan Styria'da bir dağ kulübesi de satın aldı.

Helmut Marko daha önce finansal durum nedeniyle Vettel anlaşmasının gerçekleşmeyeceğini söylemişti ancak Vettel, paranın hiçbir şekilde kendisinin önceliği olmadığını belirtti.

Ayrıca F1 kariyerini sonlandırmak istemediğini de belirtti.

Alman pilot geçtiğimiz günlerde ilginç şekilde Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen ve Pierre Gasly ile Red Bull'un Servus TV programına konuk oldu.

Nimmervoll'a göre şimdilik bu konuda hiçbir adım atılmadı ve taraflar sezonun nasıl ilerleyeceğini görmek istiyor. Red Bull bu iddiaları kesinlikle doğrulamadı ve spekülasyon olarak belirtildi. Ancak Nimmervoll, bunun için de "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" tabirini kullanmış durumda.

İlerleyen haftalarda bu konunun -yukarıdaki şartlara bağlı olarak- olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

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Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Dietrich Mateschitz, Owner, Red Bull CEO

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Dietrich Mateschitz, Owner, Red Bull CEO
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Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel kutlama yapıyor ve Dietrich Mateschitz, Owner, Red Bull CEO

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Editör Christian Nimmervoll

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