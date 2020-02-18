Mateschitz, 2020'de şampiyonluk için yarışmalarını bekliyor

Max Verstappen, geçen yıl Red Bull ile güçlü bir performans gösterirken, artan bu performansında Honda ile Red Bull'un katkısı büyüktü.

2020'de taraflar bir adım daha atmak ve artık şampiyonluk için mücadele etmek istiyorlar.

Helmut Marko, yeni araca dair çok olumlu yorumlar yapmıştı ve Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz de son derece olumlu konuştu.

"Bilgisayarımızdan (simülasyonlar) ve rüzgar tünelimizden elde edilen tüm veriler geçen yıldan daha iyi. Kaydedilen bu gelişimin piste yansıyacağından eminiz. Bu nedenle 2020'de şampiyonluk için savaşmayı bekliyoruz."

"Gerçekten de önceki sezonlara göre daha yüksek beklentilerimiz var."

"Motor partnerimiz Honda da kış aylarında harika bir iş çıkardı. Test tezgahında daha önce hiç olmadığı kadar mesafe tamamladık. Yaklaşık 5 bin kilometreden daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz. Tam da bundan ötürü motor, hem performans hem de dayanıklılık açısından ön tarafta rekabet etmemizi sağlayacaktır."

Mateschitz'e göre mevcut kuralların devamı, Red Bull'a yardım edecek.

"Bu kesinlikle bize yardımcı olacak ve zaten sürücülerimiz yeteneklerini gösterdiler. Örneğin, Max şampiyon olmak için gereken her şeye sahip ve Alex ilk yılında ortaya koyduklarıyla pek çok insanı şaşırttı. Daniil Kvyat ve Pierre Gasly de daha kötü değiller."

"İstikrar önemli bir rol oynuyor, tüm çalışmalarımız koordine edildi ve kilit pozisyonlardaki isimler aynı görevlerinde kaldı. Bu yıl Red Bull Racing'de geçen sezonun başında karşılaşılan zorlukların tekrarlanmayacağını güvenle söyleyebiliriz."