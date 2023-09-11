Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor

Bernie Ecclestone'un birkaç ay önceki ve eski FIA yarış direktörü Charle Whiting'in geçmişteki açıklamalarının ardından 2008 şampiyonluğu için harekete geçen Massa, bir avukat ordusu aracılığıyla Singapur GP'sini iptal ettirmeye çalışıyor.

Eski Ferrari ve Williams pilotu Massa, o yıl şampiyonluğu McLaren pilotu Hamilton'a bir puan farkla kaptırmasının ardından kaybettiği "on milyonlarca avroyu" telafi etmek yerine "spor için adalet" sağlamak amacıyla dava açacağını söylemişti.

Brezilya'da Massa'yı temsil eden Sao Paulo Vieira Rezende Advogados hukuk bürosundan Bernardo Viana, Hamilton'un teorik olarak yedi pilotlar şampiyonluğu tacından ilkini kaybetmesine yol açacak davayı desteklemesini umuyor.

Reuters'a konuşan Viana şunları söyledi: "Kendisi spor için önemli bir elçi ve her zaman sporun dürüstlüğünü savundu."

"Kendisi fahri bir Brezilya vatandaşı ve Brezilyalılar tarafından çok seviliyor, bu yüzden bizi desteklemesini umuyorum."

Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Hamilton'a karşı kesinlikle hiçbir kötü düşüncemiz yok."

Aynı Reuters röportajında Viana, Massa'nın hukuk ekibinin F1 ve FIA'nın Dava Öncesi Mektubuna yanıt vermesi için gerekli sürecin Ekim ortasına kadar ertelediğini de açıkladı.

Geçen hafta Motorsport.com'a konuşan Viana şunları söyledi: "Daha fazla zaman istediler ve biz de iyi niyetle onlara daha fazla zaman verip vermeyeceğimizi değerlendiriyoruz."

"Halihazırda kendilerine teklif ettiğimiz süre içerisindeler, bu nedenle yanıtlarını bekliyoruz. Eğer yanıtları yeterliyse ve herhangi bir görüşme için bize yaklaşırlarsa, sorun yok."

"Eğer değilse, yanıtları yeterli değilse, uyguladığımız yasal strateji ile ilerleyeceğiz."