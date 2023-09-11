Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor
Felipe Massa'nın avukatları, 2008 Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ın o yılki pilotlar şampiyonası sonucunu iptal ettirmek için açtığı davada kendilerine destek vermesini umuyor.
Bernie Ecclestone'un birkaç ay önceki ve eski FIA yarış direktörü Charle Whiting'in geçmişteki açıklamalarının ardından 2008 şampiyonluğu için harekete geçen Massa, bir avukat ordusu aracılığıyla Singapur GP'sini iptal ettirmeye çalışıyor.
Eski Ferrari ve Williams pilotu Massa, o yıl şampiyonluğu McLaren pilotu Hamilton'a bir puan farkla kaptırmasının ardından kaybettiği "on milyonlarca avroyu" telafi etmek yerine "spor için adalet" sağlamak amacıyla dava açacağını söylemişti.
Brezilya'da Massa'yı temsil eden Sao Paulo Vieira Rezende Advogados hukuk bürosundan Bernardo Viana, Hamilton'un teorik olarak yedi pilotlar şampiyonluğu tacından ilkini kaybetmesine yol açacak davayı desteklemesini umuyor.
Reuters'a konuşan Viana şunları söyledi: "Kendisi spor için önemli bir elçi ve her zaman sporun dürüstlüğünü savundu."
"Kendisi fahri bir Brezilya vatandaşı ve Brezilyalılar tarafından çok seviliyor, bu yüzden bizi desteklemesini umuyorum."
Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
"Hamilton'a karşı kesinlikle hiçbir kötü düşüncemiz yok."
Aynı Reuters röportajında Viana, Massa'nın hukuk ekibinin F1 ve FIA'nın Dava Öncesi Mektubuna yanıt vermesi için gerekli sürecin Ekim ortasına kadar ertelediğini de açıkladı.
Geçen hafta Motorsport.com'a konuşan Viana şunları söyledi: "Daha fazla zaman istediler ve biz de iyi niyetle onlara daha fazla zaman verip vermeyeceğimizi değerlendiriyoruz."
"Halihazırda kendilerine teklif ettiğimiz süre içerisindeler, bu nedenle yanıtlarını bekliyoruz. Eğer yanıtları yeterliyse ve herhangi bir görüşme için bize yaklaşırlarsa, sorun yok."
"Eğer değilse, yanıtları yeterli değilse, uyguladığımız yasal strateji ile ilerleyeceğiz."
Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu
Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu
Massa, 2008 Singapur GP'sinin iptali için harekete geçiyor!
Massa, 2008 Singapur GP'sinin iptali için harekete geçiyor! Massa, 2008 Singapur GP'sinin iptali için harekete geçiyor!
Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesinden memnun
Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesinden memnun Massa, Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesinden memnun
Son Haberler
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak" Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım" Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar