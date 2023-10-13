Prime'a abone ol
Önceki / Horner: “Formula 1’in araç yenileme kuralları için düzenleme gerekiyor” Sonraki / Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"
Formula 1 Haberler

Massa'nın hukuk ekibi, 2008 davasında FIA ve F1'in yanıt verme süresini uzattı

Felipe Massa'nın hukuk ekibi FIA ve FOM'a 2008 Singapur GP'de yaşananlar ve o yarışın iptaline yönelik araştırmaları tamamlamaları için 15 Kasım'a kadar süre verdi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Felipe Massa

Nelson Piquet Jr'ın takım arkadaşı Fernando Alonso'nun galibiyete ulaşması için bilerek kaza yaptığı 2008 Singapur GP'de yaşananların kurbanı olduğuna inanıyor Massa, konu hakkında harekete geçmiş ve yasal yollara başvurmuştu.

Eğer o yarışın sonucu iptal edilmiş olsaydı, Massa sürücüler şampiyonluğunu bir puan farkla kazanacaktı.

Massa, kaybettiği şampiyonluk nedeniyle "on milyonlarca Euro" gelir kaybına uğradığını ve itibarının zedelendiğini iddia ederken, konuyu mahkemeye taşımak için büyük bir hukuk ekibi kurdu.

Bu hukuk ekibi, sorularına yanıt vermeleri ya da İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde dava açmaları için FIA ile FOM'a 12 Ekim'e kadar süre tanıdı.

Hukuk ekibi şimdi her iki kuruma, mevcut soruşturmalarını tamamlamaları için 15 Kasım'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Massa'nın avukatı Bernardo Viana, "FIA ve FOM kendi iç soruşturmalarını tamamlıyorlar ve son tarihin başlangıçta talep edilen 12 Ekim'den 15 Kasım'a alınması yönünde yeni bir istekleri oldu."

"Bu son süreyi kabul ettik çünkü eğer yeni yönetim konuyu gerçekten iyi niyetle inceliyorsa, kesinlikle bizim ve dünyadaki pek çok insanın vardığı sonuca varacaklardır."

"Formula 1'in yeni yönetiminin kısa süre önce ortaya çıkan skandal ve Felipe Massa'nın maruz kaldığı adaletsizlik konusundaki tutumunu bilmek istiyoruz." dedi.

Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Horner: “Formula 1’in araç yenileme kuralları için düzenleme gerekiyor”

Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili" Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"

Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"

Formula 1
Katar GP

Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım" Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"

McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek

McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek

Formula 1
Katar GP

McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek

Felipe Massa Daha fazlası
Felipe Massa
Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Formula 1

Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır" Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"

Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor

Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor

Formula 1

Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor Massa'nın hukuk ekibi, 2008 F1 şampiyonluğu için açılan davada Hamilton'dan destek bekliyor

Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu

Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu

Formula 1

Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu

Son Haberler

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

MGP MotoGP
Endonezya GP

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı”

Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı”

F1 Formula 1
Katar GP

Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı” Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı”

Yeni hidrojen elektrikli MissionH24 konsepti ortaya çıktı

Yeni hidrojen elektrikli MissionH24 konsepti ortaya çıktı

LM24 Le Mans

Yeni hidrojen elektrikli MissionH24 konsepti ortaya çıktı Yeni hidrojen elektrikli MissionH24 konsepti ortaya çıktı

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum" Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol