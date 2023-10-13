Massa'nın hukuk ekibi, 2008 davasında FIA ve F1'in yanıt verme süresini uzattı

Nelson Piquet Jr'ın takım arkadaşı Fernando Alonso'nun galibiyete ulaşması için bilerek kaza yaptığı 2008 Singapur GP'de yaşananların kurbanı olduğuna inanıyor Massa, konu hakkında harekete geçmiş ve yasal yollara başvurmuştu.

Eğer o yarışın sonucu iptal edilmiş olsaydı, Massa sürücüler şampiyonluğunu bir puan farkla kazanacaktı.

Massa, kaybettiği şampiyonluk nedeniyle "on milyonlarca Euro" gelir kaybına uğradığını ve itibarının zedelendiğini iddia ederken, konuyu mahkemeye taşımak için büyük bir hukuk ekibi kurdu.

Bu hukuk ekibi, sorularına yanıt vermeleri ya da İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde dava açmaları için FIA ile FOM'a 12 Ekim'e kadar süre tanıdı.

Hukuk ekibi şimdi her iki kuruma, mevcut soruşturmalarını tamamlamaları için 15 Kasım'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Massa'nın avukatı Bernardo Viana, "FIA ve FOM kendi iç soruşturmalarını tamamlıyorlar ve son tarihin başlangıçta talep edilen 12 Ekim'den 15 Kasım'a alınması yönünde yeni bir istekleri oldu."

"Bu son süreyi kabul ettik çünkü eğer yeni yönetim konuyu gerçekten iyi niyetle inceliyorsa, kesinlikle bizim ve dünyadaki pek çok insanın vardığı sonuca varacaklardır."

"Formula 1'in yeni yönetiminin kısa süre önce ortaya çıkan skandal ve Felipe Massa'nın maruz kaldığı adaletsizlik konusundaki tutumunu bilmek istiyoruz." dedi.

Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images