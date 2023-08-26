Massa'nın dava savunması: "Para değil adalet için"

Geçtiğimiz hafta Massa, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e şampiyona sonucuyla ilgili yaklaşan yasal mücadelesinin ayrıntılarını ortaya koyan bir Talep Öncesi Mektup göndererek 2008 şampiyonluğunu kaybetme konusundaki yasal mücadelesini hızlandırdı.

Massa şampiyonluğu tek puanla McLaren pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı ancak Brezilyalı pilot, tartışmalı Singapur Grand Prix'sinin sonucunun sayılmaması gerektiğine inanıyor.

Yarışta Renault'dan Nelson Piquet Jr. takım arkadaşı Fernando Alonso'ya kazanma şansı vermek için bilerek kaza yapmış, bu da Massa'ya şampiyonada değerli - ve geriye dönüp bakıldığında belirleyici - puanlara mal olmuştu.

Motorsport.com'un ulaştığı mektupta, Massa'nın büyük hukuk ekibi, Brezilyalı pilotun "on milyonlarca avroya" mal olan "bir komplonun kurbanı" olduğunu savunuyor.

Motorsport.com'un Brezilya edisyonuna uzun uzun konuşan Massa, kaybettiği gelir için tazminat almanın, İngiltere'de bir mahkemeye sunulması beklenen davanın ana motivasyonu olmadığını iddia etti.

Massa, "Sporun adaleti için doğru olduğuna inandığımız bir sonuç elde ettiğimiz bir şekilde bitireceğimiz oldukça açık."

"Bu yüzden çok büyük ve önemli bir hukuk ekibini bir araya getirmeye karar verdik. Bunu spor için yapıyorum, bunu manipülasyonun sporumuzun bir parçası olmadığını göstermek için yapıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, sprint yarışındaki 3. pozisyonunu Felipe Massa ile birlikte kutluyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bunu para için yapmıyorum. Bunu sporun adaleti için yapıyorum."

"Dolayısıyla, insanların para hakkında yazmaya çalıştığı her şey tamamen yanlış."

"Tazminat kesinlikle var. Örneğin, şu anda bu dava için çok para harcıyorum ama kesinlikle bunu [para için] yapmıyorum." dedi.

Massa, davasının gücünden çok emin olduğunu ve Singapur'da yaşananların dünya şampiyonluğunu "elinden aldığını" insanların anlamasının "önemli" olduğunu söyledi.

Massa, "Kesinlikle çok iyimserim. 2008'deki Singapur yarışında olanlarla birlikte, yarışın askıya alınması gerektiği ancak alınmadığı artık oldukça açık."

"Yani sonuçta kimse cezalandırılmadı, olan her şey tamamen kabul edilemezdi."

"Herkesin o yarışta tam olarak ne olduğunu bilmesi önemli. Ve insanların o yıl sürücüler şampiyonasının sonucunun o yarış yüzünden manipüle edildiğini anlaması da önemli." dedi.