Massa'nın avukat ekibi, Crashgate'i Britanya mahkemelerine taşıyabilir

Kısa süre önce 2008 sezonu ile ilgili yasal süreçleri başlatan Massa, avukatları vasıtasıyla FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye bir mektup göndererek sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bir "Talep Öncesi Mektubu" gönderdi.

Mektupta yer alan ifadeler, Massa'nın 2008 Singapur GP'sindeki Crashgate skandalı nedeniyle "bir komplonun kurbanı" konumunda yer aldığını öne sürmekte.

Dahası, yine mektupta FIA ve F1'in skandaldan erkenden haberdar olup bir skandalı önlemek için olayı kasıtlı olarak örtbas ettiği iddiası yer almakta.

Mektup, tüm yaşananların sonucunda Massa'nın şampiyonluğu kaybettiği, bunun kendisine milyonlarca dolarlık gelire mal olmasının yanı sıra 'manevi zarara' ve 'itibar zedelenmesine' yol açtığı iddialarıyla noktalanmakta.

Autosport, hem FIA'nın hem de F1'in Massa'nın orijinal mektubuna yanıt verdiğini öğrendi.

Ancak her iki taraf da F1'in yaz tatiline girmesi ve yetkili personelin yerinde bulunmaması nedeniyle, bireysel iddialara kısa vadede resmi bir yanıt vermenin mümkün olmadığını ve bu nedenle daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crashes into the wall Photo by: Sutton Images

FIA ve F1'in bu tutumu, konuyla ilgili yanıt almak için acele eden avukat ekibinin pek de hoşuna gitmemekte.

Autosport'un edindiği son bilgiler, avukat ekibinin iki tarafa da yanıt verdiği ve konunun ele alınması için olası üç aylık bir gecikmeyi "makul" olarak görmediğini söylediği yönünde.

Öyle ki, avukat ekibi önümüzdeki Cuma gününe kadar resmi bir yanıt verilmemesi halinde konuyu bizzat Britanya Yüksek Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

Bilgilere göre avukat ekibinin yanıt mektuplarında, "Talep Öncesi Mektubunun alınmasının hemen ardından bir yanıt üzerinde çalışılmaya başlanmalıydı ve yaz arası izinleri bunu engellememeliydi."

"Yanıt için ucu açık bir zaman dilimi Ön Eylem Protokolü ile tutarlı değildir."

""Lütfen yanıtınızı 8 Eylül 2023 günü saat 16:00'ya kadar gönderin, aksi takdirde Britanya Yüksek Mahkemesi'nde dava açma talimatında bulunacağız." ifadeleri yer almakta.

Avukat ekibi hem FIA'dan hem de F1'den hızlı bir yanıt almak istiyor çünkü diğer alanlarda da yasal işlemler basşlatılacak -ancak hem Massa, hem de avukat ekibinin görüşü bunu yapmadan önce FIA ve F1'den yanıt alınmasının sağlıklı olacağı yönünde.

FIA ve F1 ise Autosport'un sorularını yanıtsız bırakmakta.

Autosport'a konuşan bir FIA sözcüsü, "FIA, Sayın Felipe Massa'nın temsilcilerinden gelen mektuplara ulaşıldığını kabul etmektedir."

"Konu inceleme altındadır ve bu aşamada yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Massa'nın yasal yollara başvurmasına hem Bernie Ecclestone'un konunun hasıraltı edildiğini iddia eden bir röportajı hem de eski F1 yarış direktörü Charlie Whiting'in o yılki Brezilya GP sezon finalindeki bir sohbetinde kazadan haberdar olduğunu itiraf ettiği bir arşiv sohbeti sebep oldu.