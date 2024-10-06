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Formula 1 Amerika GP

Massa’dan Verstappen'e destek: "Sınırı aşmadı"

Felipe Massa, Max Verstappen’in 'küfür' ettiği basın toplantısında sınırı aşmadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Eski Ferrari pilotu Felipe Massa, Max Verstappen’in Singapur Grand Prix'sinde yaşanan küfür olayına dair FIA tarafından verilen cezayı eleştirerek, Verstappen’in sınırı aşmadığını belirtti. 

Massa, RacingNews365'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Hayatta ve sporda söyleyebileceğiniz şeylerin bir sınırı vardır ancak Max'in sınırı aştığını düşünmüyorum."

"Bu ceza çok fazla, sporun bazı eğlenceli ve çılgın anlarını kaybetmemesi gerekiyor."

"Futbolda da kötü bir müdahale sonrası oyuncular tepki gösteriyor, bazen bu sporun bir parçası. Max’a verilen bu ceza hoş değildi."

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