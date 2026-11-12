Formula 1 Sao Paulo GP

Massa’dan Ferrari’ye tavsiye: “Eski kurallara geri dönmeliler”

Eski Ferrari pilotu Felipe Massa, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki takım içi rekabetin yönetilmesi için İtalyan ekibin geçmişte uyguladığı pilot önceliği stratejisine dönmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 10:23

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An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ferrari’nin Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki takım içi rekabeti, daha önce Ferrari'de yarışan Felipe Massa’nın da gündemindeydi. Brezilyalı eski pilot, Ferrari’nin iki sürücüsünün birbirleriyle mücadelesini yönetirken geçmişte uyguladığı stratejiden faydalanabileceğini belirtti.

Massa, Kimi Räikkönen ile Ferrari’de takım arkadaşı olduğu dönemi örnek göstererek takımın belirli bir yarışa kadar iki pilotuna da mücadele etme özgürlüğü tanıdığını, ardından şampiyonluk hedefi doğrultusunda bir isme öncelik verdiğini anlattı.

Massa şöyle dedi: “Takımın bir lidere ihtiyacı var. Takımı ileriye taşıyan ve pilotlar arasındaki ilişkileri belirleyen bir isim olmalı."

“Kimi Räikkönen ile Ferrari’de takım arkadaşı olduğumuz dönemde net anlaşmalarımız vardı. Belçika Grand Prix’sinin Spa-Francorchamps ayağına kadar birbirimizle mücadele etmemize izin veriliyordu ancak bu mücadele takıma zarar vermemeliydi. Spa’dan sonra ise takım, yüzde 100 hangi pilota odaklanacağını biliyordu."

“Ferrari son şampiyonluklarını da bu dönemde kazandı.”

Massa, söz konusu yaklaşımın takım içerisinde saygıyı koruduğunu ve olumlu sonuçlar getirdiğini düşünüyor.

Brezilyalı pilot, Ferrari’nin bugün de benzer bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti: “Bu yaklaşım işe yarıyordu. Birbirimize saygı duyuyorduk ve bu da çok iyi sonuçlar getiriyordu. Bence Ferrari de artık benzer bir strateji uygulaması gerektiğini anlamış durumda."

“Elbette herkes takım arkadaşının önünde bitirmek ister. Ancak önemli olan takım için birlikte çalışabilmek.”

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- Motorsport.com Ekibi

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