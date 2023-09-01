Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton: "Gelişmek için gece boyunca çalışacağız" Sonraki / Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak

2008 dünya şampiyonasıyla ilgili başlattığı yasal süreç devam eden Felipe Massa, Formula 1 elçisi olarak Grand Prix'lere katılmamayı kabul etti.

Adam Cooper
Ekleyen:
Felipe Massa on the grid

Massa, F1 organizasyonu tarafından elçi rolünde istihdam edilen birkaç eski pilottan biri ve bu görev, logolu tişörtlerle her sezon belirli sayıda yarışa katılmayı ve Padok Kulübü'nde tanışma ve selamlaşma gibi görevleri üstlenmeyi içeriyor.

Benzer düzenlemelere sahip diğer isimler Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve ve David Coulthard.

Ancak Massa'nın 2008 dünya şampiyonası ve Singapur GP'sindeki 'Kaza skandalı' olayının sonuca etkisiyle ilgili olarak F1 ve FIA'ya karşı yasal bir süreç başlatmasının ardından işler karmaşık bir hal aldı.

Eski bir Ferrari pilotu ve yerel bir favori olarak Massa'nın bu hafta sonu Monza'da yapılacak İtalya GP'sine her zamanki gibi seyahat ve otel masrafları F1 tarafından karşılanarak katılması bekleniyordu.

Ancak bir kaynak, Massa'nın F1 elçisi olarak bir yarışa katılmasının mevcut koşullarda uygun olmadığının karşılıklı olarak kabul edildiği bir görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı, ancak özel bir birey olarak herhangi bir yarışa gelmeye devam edebileceği de açıkça belirtildi.

Massa'nın varlığının kaçınılmaz olarak medyanın ilgisini çekeceğini ve bunun da padokta dolaşmasını zorlaştıracağını fark etmiş olabileceği anlaşılıyor.

Felipe Massa

Felipe Massa

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Massa 2008 şampiyonluğunu Brezilya'da kendi evindeki yarışın son turunda Lewis Hamilton'a kaptırdı ancak Singapur'da kaybettiği puanlar - Nelson Piquet Jr'ın kazasıyla tetiklenen güvenlik aracı sırasında pite geldiğinde yakıt hortumu takılıyken hareket edip yarış dışı kaldığı olay- çok önemli bir etkiye sahipti.

Bu yılın başlarında eski F1 patronu Bernie Ecclestone, Piquet olayının sezon bitmeden önce F1 ve FIA çevrelerinde bilindiğini belirtmiş ve merhum FIA yarış direktörü Charlie Whiting ile yapılan bir arşiv röportajı da bu açıklamayı desteklemişti.

Geçtiğimiz ay Massa'nın avukatları FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ve FOM CEO'su Stefano Domenicali'ye bir Ön Talep Mektubu yazarak Massa'nın "bir komplonun kurbanı" olduğunu belirttiler.

Singapur olayı nedeniyle Massa'nın milyonlarca dolar gelir kaybına uğradığını ve "manevi" ve "itibar" zararına uğradığını öne sürdüler.

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Gelişmek için gece boyunca çalışacağız"

Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Alonso, kazanmak için artık daha fazla risk almaya hazır

Alonso, kazanmak için artık daha fazla risk almaya hazır

Formula 1
İtalya GP

Alonso, kazanmak için artık daha fazla risk almaya hazır Alonso, kazanmak için artık daha fazla risk almaya hazır

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

MGP MotoGP

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

F1 Formula 1
İtalya GP

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

F1 Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

F1 Formula 1
İtalya GP

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol