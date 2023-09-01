Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak
2008 dünya şampiyonasıyla ilgili başlattığı yasal süreç devam eden Felipe Massa, Formula 1 elçisi olarak Grand Prix'lere katılmamayı kabul etti.
Massa, F1 organizasyonu tarafından elçi rolünde istihdam edilen birkaç eski pilottan biri ve bu görev, logolu tişörtlerle her sezon belirli sayıda yarışa katılmayı ve Padok Kulübü'nde tanışma ve selamlaşma gibi görevleri üstlenmeyi içeriyor.
Benzer düzenlemelere sahip diğer isimler Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve ve David Coulthard.
Ancak Massa'nın 2008 dünya şampiyonası ve Singapur GP'sindeki 'Kaza skandalı' olayının sonuca etkisiyle ilgili olarak F1 ve FIA'ya karşı yasal bir süreç başlatmasının ardından işler karmaşık bir hal aldı.
Eski bir Ferrari pilotu ve yerel bir favori olarak Massa'nın bu hafta sonu Monza'da yapılacak İtalya GP'sine her zamanki gibi seyahat ve otel masrafları F1 tarafından karşılanarak katılması bekleniyordu.
Ancak bir kaynak, Massa'nın F1 elçisi olarak bir yarışa katılmasının mevcut koşullarda uygun olmadığının karşılıklı olarak kabul edildiği bir görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı, ancak özel bir birey olarak herhangi bir yarışa gelmeye devam edebileceği de açıkça belirtildi.
Massa'nın varlığının kaçınılmaz olarak medyanın ilgisini çekeceğini ve bunun da padokta dolaşmasını zorlaştıracağını fark etmiş olabileceği anlaşılıyor.
Felipe Massa
Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Massa 2008 şampiyonluğunu Brezilya'da kendi evindeki yarışın son turunda Lewis Hamilton'a kaptırdı ancak Singapur'da kaybettiği puanlar - Nelson Piquet Jr'ın kazasıyla tetiklenen güvenlik aracı sırasında pite geldiğinde yakıt hortumu takılıyken hareket edip yarış dışı kaldığı olay- çok önemli bir etkiye sahipti.
Bu yılın başlarında eski F1 patronu Bernie Ecclestone, Piquet olayının sezon bitmeden önce F1 ve FIA çevrelerinde bilindiğini belirtmiş ve merhum FIA yarış direktörü Charlie Whiting ile yapılan bir arşiv röportajı da bu açıklamayı desteklemişti.
Geçtiğimiz ay Massa'nın avukatları FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ve FOM CEO'su Stefano Domenicali'ye bir Ön Talep Mektubu yazarak Massa'nın "bir komplonun kurbanı" olduğunu belirttiler.
Singapur olayı nedeniyle Massa'nın milyonlarca dolar gelir kaybına uğradığını ve "manevi" ve "itibar" zararına uğradığını öne sürdüler.
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