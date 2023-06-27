Massa: "Yaş Alonso için sadece bir sayıdan ibaret"
Felipe Massa, Fernando Alonso'nun yaşına rağmen yaptıklarını övdü.
Fernando Alonso yakında 42 yaşına girecek ve bu yıl ortaya koyduğu performansla, eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini açıkça gösteriyor.
İspanyol pilotun yaşındaki pek çok isim şu anda F1 dışındaki serilerde yarışıyor hatta çoktan yarışmayı bırakmış durumda.
Alonso ile hemen hemen aynı yaşta olan Massa, F1 kariyerinden sonra Formula E ve Stock Car Pro Series'de yarıştı fakat istediği sonuçları alamadı.
GPBlog'a konuşan Massa, Alonso'nun ortaya koyduğu performansı övdü.
Brezilyalı pilot, "Alonso sağlam bir yaşta yani 42 yaşında."
"En çok yarışa çıkan ve en deneyimli Formula 1 pilotu. Onun durumunda yaş sadece bir sayıdan ibaret."
"Her zaman olduğu gibi harika bir iş çıkarıyor ve rekabetçi bir araca sahip olduğunda, yeteneğini açıkça gösteriyor." dedi.
Massa, kendisinin de hâlâ F1 gridinde olabileceğini kabul ediyor.
"Belki hâlâ yarışıyor olabilirdim. Her şey istediğiniz şeye, iş ahlakınıza ve pistte aldığınız sonuçlara bağlı."
"Alonso çok başarılı oldu ve bunu birkaç yıl daha sürdürebilir."
Felipe Massa
Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images
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