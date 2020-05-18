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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Vettel'in Mercedes'e gitmesi çok zor"

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Massa: "Vettel'in Mercedes'e gitmesi çok zor"
Ekleyen:
, Editör
18 May 2020 06:56

Eski Ferrari ve Williams pilotu Felipe Massa, Ferrari'den ayrılma kararı alan Sebastian Vettel'in Mercedes'e geçmesinin mümkün olduğunu düşünmüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekiple yollarını ayıracağını zaten açıkladı ve elinde gridde kalabilmek adına çok az seçenek var.

Mercedes henüz 2021 sürücü kadrosunu açıklamadı ve Toto Wolff, Vettel'in de seçeneklerden birisi olduğunu doğruladı.

Ancak Massa'ya göre Vettel'in Mercedes'e geçişi çok düşük bir ihtimal.

"Umarım Sebastian, nasıl bir pilot olduğunu göstermenin bir yolunu bulabilir."

"Belki Renault'ya gidebilir ya da belki de Mercedes'e gidebilir. Valtteri Bottas'ın tekrar seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum. Belki de Sebastian orada neler olacağını görmek istiyor."

"Lewis, Mercedes'te inanılmaz bir pozisyonda ve eğer yeni sözleşme imzalarsa, Vettel'in Mercedes'e geçişi çok zor olur. İnsanlar böyle bir iç savaşı sevebilirler ve medya da bundan hoşlanabilir. Ama takım için faydalı olur mu bilmiyorum. Geçmişte Hamilton ve Rosberg'in yaşadığı sorunları unutmamalıyız. Bu yüzden tekrar deneyip denemeyeceklerini bilemiyorum."

"Ayrıca Red Bull'a bakarsak, Albon'un nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. Eğer takıma beklediklerini verebiliyorsa, hiçbir şeyi değiştirmelerine gerek yok."

"En iyi takımlardan birisi olarak, puan alabilen iki sürüye ihtiyacınız var. Sebastian bir seçenek olabilir, ancak bunun için önce sezonun başlaması gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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