Massa: "Vettel'in F1'deki zamanı geride kaldı"

Geçtiğimiz Mayıs ayında İtalyan takım, anlaşma yenilemeyeceği Vettel yerine McLaren'den Carlos Sainz ile anlaştığını açıklarken, Ferrari'nin 1000. yarışını kutladığı Toskana Grand Prix'sinde ise Vettel'in 2021 sezonundan itibaren gelecek sene Aston Martin adını alacak olan Racing Point'te Sergio Perez'in yerini alacağı açıklanmıştı.

İtalyan takım ile 2006 ve 2013 seneleri arasında yarışan Massa, Vettel'in 2019 sezonunda ortaya koyduğu yarış sonuçlarının, Ferrari'nin kendisi ile kontrat imzalamamasına neden olduğuna inandığını söyledi.

Brezilyalı medya kuruluşu Globo'ya konuşan Massa şunları söyledi: "Vettel'in zamanı geride kaldı, bu sene aldığı sonuçlar da Ferrari'nin, onun kontratını yenilememesi konusunda doğru kararı aldığını gösteriyor."

"Kimse Ferrari'nin bu sorunları yaşadığını görmek istemiyor. Ferrari çok özgün bir takım ve kesinlikle diğerlerinden farklı bir takım. Neredeyse bir din gibi."

The crowd is a sea of red in celebration of a home win for Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Ferrari fans in the grandstand Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Massa aynı zamanda, gelecek sene Ferrari'de iki sene boyunca Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak Carlos Sainz hakkında da açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı sürücü, İtalyan takımın Sainz'ın bir sürücü olarak olgunlaşması ve büyümesini umduğunu, ancak Ferrari'nin bu sene yaşadığı problemleri geliştirememesinden korktuğunu söyledi.

"Carlos Sainz iyi bir sürücü, çok genç ve büyümesi için çok fırsatı var. Tabii ki de her şeyden önce rekabetçi bir araca ihtiyaçları var, ancak onun ve Ferrari'nin iyiliği için, umarım ki bu gelişimleri yapabilirler."